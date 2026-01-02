Chenoa brilla en las campanadas y Pedroche recicla un vestido solidario

Una vez más, Cristina Pedroche lo ha hecho: ha dado una vuelta de campana con su vestuario la noche de Fin de Año y se ha desnudado, dejando prácticamente al descubierto su torso, que cubrió con un collar de estrellas y cadenas, elementos extraídos del vestuario que ha lucido a lo largo de sus 12 años presentando las campanadas. Por su parte, Chenoa ha lucido brillante y luminosa con un diseño de Alejandro de Miguel, Sandra Barneda ha enamorado con la creación de Alvarno y Laura Escanes, con el rojo pasión de Yolancris. Sin embargo, Pedroche ha sido de nuevo el foco de atención de entre las presentadoras de las distintas cadenas por la elección de su vestuario, que ha ligado una vez más a una causa social.

La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche / Levante-EMV

Si en los últimos años la presentadora ha colaborado con Acnur, Greenpeace o Unicef en la retransmisión de las campanadas en Antena 3, en 2025 ha centrado su foco en la labor que la Asociación Española Contra el Cáncer apoyando y acompañando a las personas con esta enfermedad y sus familias y para impulsar la investigación, según ha explicado. Un ejercicio de reciclaje es lo que ha supuesto el diseño de este año, que ha tuneado los diseños de otros años para confeccionarlo. Ha rescatado los bordados que Johan-Luc Katt realizó para las botas que utilizó en 2021 y que ahora giran en torno a la cadera de un minivestido que recrea un collar de estrellas y cadenas en el pectoral, extraídos del bustier de terciopelo azul de 2016. Este collar conecta con el que ha enmarcado el rostro de Pedroche y que parte de una tiara realizada con la mascarilla que llevó el año de la pandemia, rematada con un ramillete de plumas del casco que Vivas Carrión, así como los cristales de gotas de leche materna creados por la joyería Morir de Amor del look de 2024.

La cantante mallorquina Chenoa ha sido la más elegante de la noche con un diseño blanco y luminoso del manchego Alejandro de Miguel. Un vestido en pedrería de canutillo y lentejuelas blanco, con un escote en forma de U, de generoso volumen en las mangas de tul de seda, que la ha permitido brillar en La 1. Junto a ella, los hermanos David y José Muñoz, Estopa, han apostado por una sastrería contemporánea de la mano de Félix Ramiro. Esmóquines negros en lana fría, donde contrastaban las solapas en seda natural, a los que han añadido su toque personal al decantarse por el calzado deportivo en lugar de zapatos.

Mediaset ha puesto en manos de Sandra Barneda y Xuxo Jones la retransmisión de las campanadas desde Formigal (Huesca). La presentadora ha confiado en la firma Alvarno, que ha creado un conjunto de color azul zafiro con cuerpo drapeado sobre una camiseta de microcristales con transparencias, un jumpsuit de talle alto ajustado en la cintura. El conjunto se ha complementado con un abrigo en paño de lana negro con capa incorporada, con motivos en relieve de pavos reales bordados a mano con cristales de Swarovski. En TV3, la prescriptora Laura Escanes ha vuelto a elegir a la firma Yolancris para despedir el año con una creación de alta costura en rojo, el color de la suerte para muchos durante el Fin de Año.