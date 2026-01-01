Noche de tensión en un vuelo a Ibiza: "De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa"

Lo que comenzó como un retraso provocado por la alerta roja por mal tiempo en Valencia acabó convirtiéndose en una larga noche de incertidumbre para los pasajeros de un vuelo de Ryanair entre Valencia e Ibiza. Debía despegar este domingo a las 16 horas y no lo hizo finalmente hasta este lunes a las 10.45 horas, es decir, 18 horas después.

Lejos de tratarse de una broma propia del Día de los Inocentes, el vuelo tenía prevista su salida desde el aeropuerto de Valencia el 28 de diciembre a las 16 horas, con llegada a Ibiza a las 16.45. Sin embargo, la alerta roja decretada en la Comunitat Valenciana por el mal tiempo obligó a modificar la operativa aérea durante toda la jornada. En un primer momento, la compañía reprogramó el despegue para las 22.15 horas, con aterrizaje previsto sobre las 23, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitieran.

Mensaje que recibieron los pasajeros una vez embarcados. / Aitana López

La situación fue empeorando a lo largo de la tarde y la noche. El vuelo volvió a retrasarse sucesivamente hasta las 23.15 y, más tarde, hasta las 0.20 horas. Finalmente, los pasajeros llegaron a embarcar, pero, una vez ya sentados en el avión, recibieron un SMS de Ryanair informando de la cancelación del vuelo.

"Nosotros no tenemos la culpa de lo que está ocurriendo"

El anuncio provocó momentos de tensión a bordo. Varios viajeros comenzaron a gritar pidiendo que se esperaran unos minutos para poder despegar. “Que se esperen 20 minutos, que ya estamos montados y ya llegamos”, se escuchaba entre los pasajeros. Un miembro de la tripulación trató de calmar la situación y explicó que la decisión no dependía de ellos. “Señores, yo estoy aquí dando la cara, pero no tenemos la culpa nosotros. Tienen que bajar y pedir un hotel en la terminal”, indicó un azafato.

La respuesta de parte del pasaje fue de rechazo, con gritos de “no nos bajamos”, reflejo del cansancio y la frustración acumulados tras horas de espera y la falta de información clara. Muchos de los afectados mostraron su preocupación por no poder regresar a tiempo a Ibiza para retomar sus obligaciones laborales.

Finalmente, tras pasar la noche, el vuelo consiguió despegar este lunes a las 10.45 horas, poniendo fin a casi 18 horas de retraso. Testigos presenciales cuentan a este diario que las colas para pedir un hotel eran "excesivamente largas", y que muchos de ellos "se buscaron la vida para poder dormir en la ciudad". Además, muchos de los afectados han pasado la noche en la terminal "porque no había suficientes habitaciones de hotel". "Algunos pasajeros han llegado al hotel a las 3.30 horas y no nos dieron cena, tan solo dos tickets de cuatro euros cada uno para gastar en el aeropuerto", concluye una pasajera. Otro pasajero también cuenta a este diario que, entre los afectados, "había pasajeros con necesidad de tratamientos oncológicos".