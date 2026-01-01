Gastronomía en Mallorca
La Guía Michelin elige el plato ‘Ramallet y mahonés’ de Voro entre los mejores del mundo
El aperitivo del chef Álvaro Salazar, el único de Mallorca con dos estrellas, es uno de los dos seleccionados en España para estar en lo más alto de la restauración internacional
La alta cocina del restaurante Voro, ubicado en Cap Vermell Grand Hotel y el único en Balears con dos estrellas Michelin, vuelve a situar Mallorca en el mapa gastronómico internacional al más alto nivel.
En esta ocasión el protagonista es el plato Ramallet y mahonés, creación del chef Álvaro Salazar, que ha sido seleccionado por los inspectores de la Guía Michelin como uno de los once mejores platos del mundo en 2025.
La selección, que engloba 11 restaurantes de todo el planeta y que ha sido publicada por la propia Guía Michelin, recoge aquellos platos que han dejado una huella especial en la memoria de sus inspectores tras un año en el que han probado una media de 270 restaurantes en todo el mundo.
Dos restaurantes españoles
Cabe destacar, además, que solo dos restaurantes españoles han logrado entrar en esta exclusiva selección, siendo Voro uno de ellos. El plato distinguido reinterpreta dos productos emblemáticos del Mediterráneo y Balears a través de una elaboración que combina técnica, memoria y creatividad contemporánea.
Este nuevo hito se suma a un año especialmente significativo para Voro, que revalidó recientemente sus dos estrellas Michelin, manteniéndose como el único en las islas con esta categoría.
Además, el establecimiento se ha convertido en el único restaurante de España presente simultáneamente en la selección de los seis mejores platos y los seis mejores postres de la Guía Michelin 2025, un doble reconocimiento sin precedentes en el panorama gastronómico nacional.
