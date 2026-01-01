Cort inicia 2026 a lo grande con Rosalía, Carmina Burana y un espectáculo de luces láser

Tras las campanadas y el atracón de uvas, besos y abrazos de los congregados en Cort, la plaza se quedó casi totalmente en silencio.

Las primeras charlas y risas del Año Nuevo cesaron de pronto en cuanto empezaron a escucharse las voces del coro y la percusión del impactante inicio de O fortuna, el famoso tema con el que comienza y finaliza Carmina Burana.

Por si no fuera suficiente esta sorpresa para los que esperaban la tradicional canción festiva, una innovadora iluminación cubrió de círculos y espirales la elegante fachada del Ayuntamiento y deleitó a los más de 6.000 privilegiados asistentes, entre Cort y quienes lo veían en una pantalla en el paseo del Born.

Y en un nuevo giro imprevisto, la canción compuesta por Carl Orff dio paso al tema del que más se ha hablado en el recién abandonado 2025, Berghain.

'Lux' y luz multicolor

Con Rosalía llegó Lux y más luz en forma de láser, «¡como en las mejores discotecas del mundo!», en palabras del DJ Juan Campos, que no podía haber hecho mejor regalo para empezar con buen pie 2026.

Distintas imágenes y los rayos multicolor fueron proyectados en el edificio consistorial y los demás inmuebles de la plaza mientras la majestuosa Tormenta, la maestra de ceremonias, se apoderaba del escenario con su larga capa verde fluorescente y daba la bienvenida al Nuevo Año con Love is in the air, de John Paul Young.

Música festiva

A partir de ese momento sí empezó la música festiva y los grandes éxitos de los años 70, 80, 90 y 2000, con los imprescindibles de la discografía del pinchadiscos más verbenero de Mallorca, que lleva tres años dándolo todo en la Nochevieja de Cort y este 2026 se ha puesto a sí mismo el listón muy alto.

Durante casi tres horas pinchó temas patrios, como los de Camilo Sesto, Alaska y Raffaella Carrà; y otros más internacionales, entre ellos los más populares de ABBA, Queen, Boney M., Village People y Gloria Gaynor, que conocían muy bien y coreaban los numerosos asistentes extranjeros que había en la plaza celebrando el primer día del año.

Los residentes latinos también disfrutaron de música de su tierra, aunque de cantantes tan famosos en todo el mundo como Bud Bunny y Karol G.

Incluso hubo una conga cuando la drag queen Tormenta bajó del escenario a la plaza y animó al público a bailarla con ella.

Los más desenvueltos se sumaron a la alegre hilera y todos llegaron a la madrugada y al fin de fiesta con el subidón de la verbena más espectacular de las miles que ha organizado Juan Campos en su más de medio siglo pinchando en todos los rincones de Mallorca.