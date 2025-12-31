Los presentadores de IB3 David Ordinas y Magdalena Serra competirán con Chenoa en las Campanadas de Nochevieja

Los presentadores de IB3 David Ordinas y Magdalena Serra van a tener a otra mallorquina, Chenoa, frente a las cámaras para conducir la retransmisión televisiva de las Campanadas de Nochevieja.

La popular cantante lo hará junto a los hermanos Muñoz, Estopa, en TVE y guiados por el reloj de la Puerta del Sol, mientras que los protagonistas del canal televisivo autonómico se guiarán por las agujas del reloj de Cort para contar los segundos que faltan y comer las 12 uvas antes de la entrada del Año Nuevo.

Programación especial

IB3 Televisió emitirá las horas previas una edición especial del programa Jo en sé + que tu donde participarán invitados VIP y en el que también habrá actuaciones musicales de primer nivel y con los mejores momentos del concurso de talentos Lalala.

Cuando acabe, llegará el momento de despedir el año con todos los baleares de la mano del actor y presentador, que estará acompañado por la citada periodista de IB3, además de Pere Sánchez y Maria Pons desde la abarrotada plaza de Cort, que será el epicentro de la retransmisión y la fiesta para los isleños.

Televisiones estatales

La 1 y La 2

Además de las Campanadas, destaca la actuación de La Oreja de Van Gogh, que presentará su nuevo sencillo desde el Palacio Miramar de San Sebastián. También estarán en este especial previo a las uvas Shakira, Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, que ofrecerán sus actuaciones desde enclaves espectaculares de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades. Además, el Pirulí de RTVE será el epicentro de un programa para celebrar los 70 años de la cadena, donde actuarán Rosario Flores y su hijo Pedro Antonio Lazaga, acompañados de Antonio y Josemi Carmona de Ketama; y coincidiendo con el inicio del aniversario, RTVE estrenará el himno Imparables con más de medio centenar de profesionales vinculados a la televisión y la radio públicas. Una hora después de las Campanadas desde la Puerta del Sol, Nia, St. Pedro y Miguel Ángel Guerra se comerán las uvas en Santa Cruz de Tenerife.

La Nochevieja vendrá marcada por el humor de José Mota, que celebra 25 años de sus especiales en TVE (17 en solitario y ocho con Cruz y Raya). En el programa, los políticos españoles desaparecerán para participar en El juego del camelar, una competición en la que tendrán que sortear pruebas para conservar su vida política. En La 2, Cachitos love the twenties, con Ángel Carmona, propondrá revivir la música que sonó en los 2000. Y tras las uvas, vendrán tres horas de archivo acompañadas de los sarcásticos rótulos del programa musical que tantas sonrisas saca a los espectadores.

Antena 3

Cristina Pedroche y Alberto Chicote alcanzarán una década despidiendo el año juntos desde la madrileña Puerta del Sol. En esta ocasión, además, lo harán acompañados de Santiago Segura, invitado estrella de las campanadas de Atresmedia. El grupo audiovisual hace una retransmisión conjunta en Antena 3, La Sexta y Atresplayer. El diseño del vestido de Pedroche será, como ya es tradición, uno de los grandes secretos de la noche. Eva González y Roberto Leal serán los maestros de ceremonias del especial Adiós, 2025, grabado en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid, dando paso a bloques de zapeo. Tras las uvas llegará el karaoke Cantando al 2026.

Telecinco

Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida al 2026 rodeados de nieve. Los presentadores brindarán por el nuevo año en el après-ski Marchica de la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa en una retransmisión conjunta para Telecinco y Cuatro. En ella cobrará protagonismo el reloj de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad oscense de Sallent de Gállego, templo gótico declarado Bien de Interés Cultural desde 2001. La retransmisión también tendrá un guiño musical, con una actuación desde Madrid de Nacho Cano. Antes de las campanadas, la cadena apostará por el humor con Ríete 2025, que rememorará los momentos más divertidos de los programas de Mediaset durante el año, con la voz en off de Carlos Latre. El cómico será también el narrador de 30 años contigo, el programa de zapeo para después de las uvas, que repasará los momentos más recordados de las tres décadas de historia del grupo. Incluirá entrevistas con figuras internacionales, primeras veces en televisión, cameos, personajes curiosos, saltos a la fama, pruebas de amor, polémicas e imitaciones.

La tarde del 31 de diciembre, habrá especiales de El tiempo justo y El diario de Jorge. El programa de Joaquín Prat conectará con Rosario Flores y Mariola Orellana, que darán ideas para vestirse en Nochevieja y revelarán cómo se prepara el clan Flores ese día; el astrólogo David Trivín llevará a cabo su ritual para Fin de Año, y se hará un repaso de las grandes exclusivas de la crónica social de 2025. El magacín presentado por Jorge Javier Vázquez recibirá a viejos invitados, que compartirán qué es de ellos actualmente. Ya el jueves día 1, el especial de Vaya fama hará un recorrido por los momentos más icónicos del año y las imágenes más virales de la temporada. Además, conectará en directo con diversas celebrities para conocer sus propósitos de Año Nuevo y cómo encaran el 2026.

Cuatro

La cadena celebrará la última noche del año con el especial First dates: Nochevieja 2025. El restaurante capitaneado por el presentador Carlos Sobera se convertirá en un guateque de los años 60 y 70 en el que ocho parejas se darán cita en una velada repleta de música, nostalgia y espíritu festivo que incluirá una actuación: la del grupo La Década Prodigiosa, que interpretará algunas de las canciones más famosas de tiempos pasados.