TEMPORAL
Localizan el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Granada
Es el segundo fallecido por el temporal que azota Andalucía
EFE
Un grupo de vecinos ha localizado en la madrugada de este lunes el cuerpo sin vida del motorista desaparecido el domingo tras cruzar el arroyo de la Cañada en Íllora (Granada).
Según han informado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso y activó durante el domingo un operativo especial de búsqueda, el cadáver del joven ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció.
Agentes del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil se han trasladado hasta el lugar en el que ha aparecido el cadáver para rescatar el cuerpo.
La desaparición del joven se produjo entre las 10:30 y las 11:00 horas este domingo en la carretera GR-3409, entre Puerto Lope y Obéilar, cuando la víctima, vecino de Zujaira, un núcleo de Pinos Puente, intentaba cruzar el arroyo junto a un amigo.
La fuerza de la corriente lo arrastró y fue su acompañante, que logró ponerse a salvo, quien alertó a los servicios de emergencia, que activaron un operativo especial de búsqueda que este domingo solo permitió encontrar la motocicleta.
Con este último hallazgo, el temporal de lluvias que ha azotado la mitad oriental de Andalucía este fin de semana ha dejado ya dos muertos, uno en Íllora y otro en Alhaurín el Grande, municipio malagueño donde sigue desaparecida otra persona y cuyas tareas de búsqueda continúan por parte de los operativos.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su cariño y afecto a los familiares de las víctimas en su perfil de la red social X.
- De la Fuente sigue a Leo Román: Hace diecisiete años que la selección española absoluta no lleva a ningún jugador del Mallorca
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- Los padres escoltados de Alcúdia a Inca para dar a luz a su hijo: «Si no es por la Guardia Civil no hubiéramos llegado a tiempo al hospital»
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
- El Palma Futsal vuelve a ser el rey de Europa y del mundo
- Cómo comprar una villa de lujo en sa Ràpita por 179.000 euros, aunque sólo para usar 44 días al año
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- ‘La Fuerza de Álvaro’, tras tocarle el quinto premio de la Lotería de Navidad: “Nos vamos a ver la Fórmula Uno a Madrid”