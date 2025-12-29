La feria de hostelería y restauración Horeca se celebrará el 9, 10 y 11 de febrero en Palma

La feria Horeca, dedicada al sector de la hostelería y la restauración, se celebrará el 9, 10 y 11 de febrero en el velódromo Illes Balears, y esta novena edición potenciará la formación con clases magistrales y prácticas, conferencias, talleres y sesiones técnicas, tanto para los profesionales como para alumnos.

El denominado Foro Horeca, que se desarrollará en la Sala Palma, permitirá profundizar en aspectos como la gestión empresarial y la rentabilidad del negocio, además de abordar temas de innovación, sostenibilidad, digitalización y marketing aplicado al sector.

El lema ‘Impulsando el futuro y protegiendo el pasado’ refleja el citado eje central de este año y la necesidad de preservar al mismo tiempo de dónde viene el sector.

Para ello también se celebrará el habitual acto de reconocimiento «con el objetivo de poner en valor la trayectoria, el compromiso y la aportación de profesionales, empresas y proyectos que han contribuido de forma destacada al desarrollo del sector».