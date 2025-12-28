Naufragio
Suspenden este domingo la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia sin resultado
Los equipos de rescate han localizado un chaleco salvavidas a unas 1,61 millas náuticas del lugar del naufragio
F. Pascual
El tercer día del operativo de búsqueda de los cuatro miembros de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de Indonesia se ha suspendido por la caída de la noche en el país asiático. Durante la jornada de hoy se ha recuperado un chaleco salvavidasde perteneciente al barco hundido, el KM Putri Sakinah, según ha informado el periódico local The Hey Bali News.
El equipo de rescate halló el chaleco sobre las 9.30 hora local a unas 1,61 millas náuticas (2,98 kilómetrios) de distancia del lugar del naufragio, lo que podría dar una esperanzadora pista para encontrar a Fernando Martín Carreras y sus tres hijos desaparecidos.
Las tareas de rastreo que han incluido barridos en la superficie e inmersiones de expertos buzos del Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR), no han obtenido más resultados por el momento.
Cabe recordar que en los trabajos de este domingo el área sobre la que se ha trabajado ha sido mayor, alcanzando las 5,25 millas náuticas de distancia del punto de hundimiento, aprovechando la mejoría en las condiciones meteorológicas en las aguas del Parque Natural de Komodo.
La familia de los desaparecidos han emitido un comunicado en el que agradecen el trabajo a todos los equipos de rescate de la zona y piden que no desistan en la búsqueda y "que este esfuerzo se mantenga vigente hasta encontrarlos. Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda de nuestros familiares. Nuestra confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos", añaden para asegurar que "miembros de nuestras familias están viajando a Indonesia para unirse a las tareas de búsqueda".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres escoltados de Alcúdia a Inca para dar a luz a su hijo: «Si no es por la Guardia Civil no hubiéramos llegado a tiempo al hospital»
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Encontronazo en el mercadillo navideño de sa Feixina: '¡Qué vergüenza, esta protesta es ridícula!
- De la Fuente sigue a Leo Román: Hace diecisiete años que la selección española absoluta no lleva a ningún jugador del Mallorca
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- Los empresarios aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 28 de diciembre en Mallorca