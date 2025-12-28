Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos desaparecidos en Málaga y uno en Granada tras el temporal

La localidad malagueña de Alhaurín el Grande busca a dos personas de unos 50 años y la Guardia Civil a una persona en Íllora

Lluvias torrenciales en Alhaurín el Grande, Málaga

Lluvias torrenciales en Alhaurín el Grande, Málaga

La Opinión

Chaima Laghrissi | Agencias

La localidad malagueña de Alhaurín el Grande mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a dos personas - de unos 50 años- desaparecidas en las últimas horas a causa del fuerte temporal de lluvias que ha azotado la provincia de Málaga, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar el aviso rojo por precipitaciones intensas.

RTVE ha dalentado que la Guardia Civil busca a una persona en el municipio de Íllora, en Granada.

El alcalde del municipio de Alhaurín el GrandeAnthony Bermúdez, ha confirmado a TVE que la Guardia Civil trabaja en la localización de dos vecinos que, según las primeras hipótesis, podrían haber sido arrastrados por la corriente en el coche en el que viajaban.

Ambos habrían desaparecido en el entorno del río Fahala, punto en el que fue hallada su furgoneta y donde se registraron algunos de los mayores acumulados de lluvia durante el episodio de inestabilidad.

Según datos de la red Hidrosur, en la estación ubicada en el río Fahala se recogieron 134,7 litros por metro cuadrado, convirtiéndose en una de las zonas más castigadas por las precipitaciones.

Tras el paso de lo peor del temporal, que ha provocado importantes inundaciones en buena parte de la provincia, los equipos de emergencia trabajan ahora en la retirada de escombros, lodo y mobiliario urbano arrastrado por la fuerza del agua. Las lluvias han dejado registros históricos, con acumulados que en algunos puntos han superado los 100 litros por metro cuadrado en pocas horas.

