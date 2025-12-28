El Consell refuerza su presencia en ProWein y amplía un 50 % la participación de bodegas mallorquinas

El Consell, a través del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, fortalece su participación en la feria ProWein 2026 y amplía un 50 % la presencia de bodegas mallorquinas; el próximo año quince bodegas podrán formar parte del expositor agrupado de la institución insular, cinco más que en la pasada edición.

La feria internacional de Düsseldorf, Alemania, se celebrará del 15 al 17 de marzo, donde estarán presentes bodegas de la isla, que ofrecerán al mercado internacional una muestra de la diversidad de sus vinos.

Como demostración del respaldo del Consell al sector vitivinícola de la isla, se ha logrado doblar el espacio expositivo para poder dar cabida a más bodegas, pasando de unos 50 m2 a unos 102 m2.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha mostrado su satisfacción, "porque se ha logrado disponer de más espacio en el estand propio del Consell, lo que permitirá que puedan acudir a esta cita más bodegas de la isla, cumpliendo con nuestro objetivo de promocionar los sectores productivos vitícolas de Mallorca".

«Gracias a este aumento de espacio para expositores, se favorecerá tanto la asistencia de bodegas expertas como de las debutantes en el sector de la internacionalización», ha explicado la consellera Amate.

Espacio multifuncional para dinamizar el expositor

Además de aumentar el número de expositores, pasando de los diez a los quince espacios disponibles, también se contará con un mayor espacio útil de almacenaje y un espacio multifuncional que permitirá dinamizar el estand y dar la posibilidad a las bodegas de mantener reuniones con posibles proveedores.

Para este próximo 2026, el Consell duplica el presupuesto para la asistencia a esta feria, pasando de los aproximadamente 73.000 euros a los 140.000 euros para el próximo ejercicio.