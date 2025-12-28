La lluvia descarga con fuerza en la Comunitat Valenicana: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas en la comarca de la Ribera

Las fuertes precipitaciones que se están registrando en las últimas horas en la Ribera ya han comportado múltiples incidencias en distintas localidades de la comarca. Las lluvias se concentran durante las últimas horas en la Ribera Alta, donde varias estaciones de la red de la Agència Valenciana de Meteorologia (Avamet) como las de l’Alcúdia, Guadassuar o Carcaixent superaban hacia las 13,20 horas los 80 litros por metro cuadrado en el acumulado desde la medianoche, si bien en muchas localidades las lluvias no han empezado a arreciar hasta esta mañana.

La mayoría de ayuntamientos han activado su CECOPAL a lo largo de la mañana para analizar la situación y tomar algunas medidas con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas, entre las que destacan el cierre de parques y jardines, la suspensión de actividades al aire libre, no estacionar en zonas inundables o evitar desplazamientos.

L'Alcúdia es el municipio en el que se ha registrado mayor cantidad de lluvias, con 83 litros por metro cuadrado. La situación ha comportado embalsamientos de agua en algunos puntos de la localidad, ya que la red de alcantarillado se encuentre colapsada no solo por las fuertes precipitaciones acumuladas en pocos minutos, sino también por los daños ocasionados en la red de saneamiento y colectores durante la trágica dana del pasado 29 de octubre.

En Guadassuar también se han superado los 80 litros en el observatorio ubicado en el instituto de Secundaria Didín Puig y, además, las lluvias han estado acompañadas de granizo en momentos puntuales.

Carcaixent presenta registros muy similares que han obligado a cortar una decena de caminos ycalles De hecho, la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha pedido a la ciudadanía que no se desplace con sus vehículos, ya que el paso de los turismos por algunas vías con embalsamientos está provocando que el agua anegue algunos bajos y viviendas. La primera edil ha alertado de que la central de Policía Local está recibiendo una gran cantidad de llamadas relacionadas con este tipo de incidencias.

El observatorio de Caseta del Banc de Carlet se aproximaba a la misma hora a los 70 litros por metro cuadrado.

30 litro en una hora en Algemesí

Algemesí tampoco se ha librado de este episodio de lluvias. En este caso, AVAMET ha contabilizado cerca de 50 litros por metro cuadrado, de los cuales 30 se han producido en tan solo una hora. De hecho, un vehículo ha quedado atrapado en el Pont Roig por la gran cantidad de agua, aunque no se han producido daños personales.

El ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial para recoger las hojas caídas por la lluvia. Además, las brigadas municipales refuerzan la limpieza de los imbornales para evitar acumulaciones de agua.

Por otra parte, el consistorio ha activado los paneles luminosos en algunos puntos de la ciudad para alertar a vehículos y vecinos sobre la acumulación de agua.

Caminos cortados

Las fuertes lluvias se concentran ahora en Alzira, donde ya se han registrado 70 litros por metro cuadrado en el casco urbano provocando importantes embalsamientos de agua en las calles y avenidas de Tulell y la plaza de la Ganeralitat. El ayuntamiento ha cortado el paso de los caminos de Sant Bernabé, Baix de Corbera y el Llidoner, además del cruce con el barranco de la Murta, dond el agua ha anegado la carretera.