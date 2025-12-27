El síndrome del niño hiperregalado: un equilibrio necesario

Como sabéis, en la sociedad actual es cada vez más común que los niños reciban una gran cantidad de regalos en celebraciones y ocasiones especiales. Este exceso puede dar lugar al llamado síndrome del niño hiperregalado, un fenómeno que afecta su desarrollo emocional y social, por lo que debemos tenerlo en cuenta.

La principal causa de este síndrome es la sobreabundancia de bienes materiales, impulsada por una cultura consumista y, en ocasiones, por el deseo de los padres de compensar la falta de tiempo o de atención con regalos. Esto puede llevar a que los niños desarrollen expectativas poco realistas, esperando recibir constantemente objetos materiales para sentirse felices, siendo para mí una falsa felicidad.

Esto puede traer consecuencias. Entre las más destacadas se encuentran una menor capacidad para valorar lo que se tiene, una tendencia al egocentrismo y una disminución de la gratitud. Además, los niños hiperregalados pueden mostrar una menor tolerancia a la frustración y una mayor dependencia de estímulos externos para sentirse satisfechos. De hecho, nunca parecen estar satisfechos.

Podemos conseguir hacerles creer que viven en una burbuja donde se normaliza todo lo que les rodea en cuanto a bienes materiales. Es muy importante hacerles saber desde pequeños que no todas las familias tienen una nevera, por ejemplo, o zapatos para sus hijos, o un grifo del que sale agua.

Cuáles serían mis recomendaciones para un equilibrio saludable… Dejadme decir antes que la teoría es muy fácil, lo difícil es la práctica. Aún así, espero poder transmitir mis pensamientos al respecto:

Para contrarrestar estos efectos, es crucial promover la gratitud y la empatía. Una buena práctica es establecer límites en la cantidad de regalos y enfocarse en experiencias que fortalezcan los lazos familiares, como actividades al aire libre, juegos en familia o proyectos creativos. También es clave trabajar el agradecimiento. Por ejemplo, si el regalo viene de los abuelos, por qué no escribir una carta y decorarla dándoles las gracias.

También es importante enseñar a los niños a valorar el esfuerzo y el significado detrás de cada regalo, y fomentar la generosidad y el compartir. De esta manera, los niños aprenden a disfrutar tanto de lo material como de las experiencias y relaciones.

Como veis, el síndrome del niño hiperregalado es un reto que podemos abordar con conciencia y empatía. Al encontrar un equilibrio entre lo material y lo emocional, contribuimos al desarrollo integral de los pequeños, preparándolos para una vida más plena y consciente.

Reconozco que no es sencillo, sobre todo con el esquema familiar que existe en muchas familias, desafortunadamente, en las que hay disputas, utilizando al niño como moneda de cambio. «Si por un lado le han regalado diez cosas, nosotros le damos 11…» No estamos haciendo ningún bien a ese futuro adulto. En muchas ocasiones, menos es más, y créanme en lo que digo.

Lo que hagamos a estas edades será el futuro reflejo del adulto que queremos que nuestros hijos sean.

Disfrutad de estas fechas en familia. Desde el Espacio Jorge el pediatra os deseamos lo mejor para el 2026, y ante todo salud.

