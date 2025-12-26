Canarias
Dos jóvenes destapan una red de trata en La Palma tras huir del piso donde las prostituían
Fue a finales del pasado noviembre cuando agentes de la Policía localizaron a dos jóvenes extranjeras de 21 y 23 años, atemorizadas y en alto estado de nerviosismo
EFE
La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de La Palma a dos personas, un varón de 29 años y una mujer de 31, como presuntos implicados en una red de trata después de encontrarse en la calle a dos jóvenes que acababan de escapar de un piso donde las obligaban a prostituirse.
Fue a finales del pasado noviembre cuando agentes de la Policía localizaron a dos jóvenes extranjeras de 21 y 23 años, atemorizadas y en alto estado de nerviosismo, que afirmaban haber huido de un céntrico apartamento vacacional en la capital palmera donde tanto ellas como otras mujeres estaban siendo explotadas sexualmente.
Poco después de la identificación de las dos mujeres, los investigadores desmantelaron la vivienda en la que se ejercía la prostitución de forma coactiva y, horas más tarde, se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro de prostitución coactiva con ánimo de lucro.
Estos captaban a sus víctimas y gestionaban su traslado hasta La Palma, llegando a pagarles los billetes de avión, contrayendo así estas una deuda, para una vez en la isla retirarles la documentación y distribuirlas por diferentes domicilios en los que ejercían la prostitución, detallan fuentes de la Comisaría provincial.
Los detenidos controlaban la actividad y la vida cotidiana de las mujeres, dejándolas salir solamente dos horas al día; supervisaban su horario y las obligaban a estar disponibles las 24 horas.
También las explotaban económicamente, pues tenían el control de las cantidades recaudadas por las víctimas, quedándose el 50 % de las ganancias.
Además, eran amenazadas con contar a sus familias a lo que realmente se dedicaban en España.
