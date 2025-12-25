El obispo de Mallorca reclama sueldos justos y alquileres asequibles

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha reivindicado este miércoles, con ocasión de su homilía de la Misa del Gallo, la necesidad de garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía, con especial atención a unos salarios justos y el acceso a una vivienda asequible.

El prelado ha vinculado el mensaje de Navidad con la situación de quienes, como Jesús en Belén, “buscan casa y no la encuentran” y viven en una coyuntura de vulnerabilidad o exclusión.

Durante la celebración en la Catedral de Mallorca, Taltavull ha recordado que el nacimiento de Jesús invita a reconocerlo no solo en la Eucaristía, sino también en “las otras personas, especialmente las más pobres y vulnerables”, entre ellas quienes sufren rechazo, no encuentran empleo o ven vulnerados sus derechos.

“Hoy, como nunca, se pone a prueba nuestra voluntad de acogida y solidaridad”, ha afirmado.

El obispo ha subrayado que, también en la sociedad actual, “son muchos los que reclaman condiciones de vida dignas, una atención personalizada, sueldos justos, alquileres asequibles y oportunidades que favorezcan a todos por igual”.

En su mensaje, ha lamentado la realidad de quienes luchan por ser aceptados “en igualdad de condiciones” y ha llamado a desterrar cualquier forma de aprovechamiento en beneficio propio.

Taltavull ha instado a vivir con “sobriedad, justicia y piedad”, en línea con el evangelio de la noche de Navidad. Ha citado las palabras del papa León XIV, quien señaló que “trabajando con dedicación y ternura pueden germinar muchas semillas de justicia que contribuyan a la paz y la esperanza”.

El obispo ha afirmado que el nacimiento de Jesús “abre un camino nuevo” que sitúa a la persona “en el centro de todo”, siguiendo el ejemplo de Cristo, que dedicó su vida a acompañar y atender “a los pobres, los enfermos y todos aquellos que, según la voluntad de Dios, deben ser los primeros en ser acogidos, atendidos y cuidados”.

Taltavull ha concluido su mensaje apelando a “revisar actitudes” para que el cristianismo se viva con autenticidad y ha afirmado que la Navidad no es “un sueño ni una fiesta pasajera”, sino “la memoria viva de un Dios que es amor, vive entre nosotros y nos habita por su Espíritu”.