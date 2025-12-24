Nochebuena y Navidad, los días 24 y 25 de diciembre más fríos desde 2010

Nochebuena y Navidad serán los días más fríos en el conjunto de España para un 24 y 25 de diciembre desde el año 2010, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El mes de diciembre ha registrado, durante la mayor parte del tiempo, temperaturas superiores a las normales, tomando como referencia el período 1991-2020, pero, según la información de la Aemet, en su tramo final serán inferiores a ese promedio, lo que da lugar a la primera semana de Navidad más fría desde el año 2010.

En este sentido, la agencia recuerda que un comienzo de Navidad tan frío como el de este 2025 no es habitual en los últimos años y que cada vez será menos frecuente. "La primera semana de Navidad es 2.1ºC más cálida que a mediados del siglo XX. No es imposible pero parece muy poco probable vivir navidades tan frías como en 1962", ha señalado la agencia en sus redes sociales.

Cielos nubosos

Este miércoles estará marcado por una situación de inestabilidad con cielos nubosos y precipitaciones en toda la península y Baleares, especialmente persistentes en el Cantábrico y norte de Galicia y fuertes en litorales de Alborán y el mar balear, que serán de nieve en zonas de montaña por encima de los 1.000 metros.

El día de Navidad se producirá un descenso claro de las temperaturas, inicialmente acusado en el norte peninsular y que se irá desplazando hacia el oeste, todo ello debido a la presencia de una masa de aire frío y una baja al oeste de la península, ha señalado la Aemet.

Lluvia a lo largo de la jornada

Una docena de capitales peninsulares, entre ellas Madrid, no pasarán de los cinco grados. En Segovia y Lugo se quedará en tres. Lloverá, quizá de forma persistente, en el nordeste y Baleares. Las lluvias se extenderán a otras zonas del este y del norte a lo largo de la jornada.

Pese a la advertencia de este episodio de intenso frío para los días navideños, por primera vez en varios días, este miércoles, la Aemet no ha anunciado ningún aviso meteorológico en su página web para esta jornada en España.