Discotecas en Mallorca para celebrar Nochebuena y Navidad estas fiestas

Mallorca no se apaga en Navidad. Al contrario. La isla vuelve a demostrar que el 24 y el 25 de diciembre son también fechas clave para la vida nocturna, con una agenda repleta de fiestas que combinan Nochebuena, tardeos navideños y sesiones especiales en algunas de las discotecas más conocidas de la isla.

Desde grandes salas con varias pistas abiertas hasta discotecas que apuestan por sesiones más exclusivas, Palma e Inca concentran gran parte de la oferta para quienes deciden alargar la sobremesa o salir directamente después de la cena familiar.

Nochebuena: del 24 al 25 de diciembre

Uno de los grandes protagonistas es Es Gremi, que celebra la Nochebuena by Remember Group a partir de las 00.00 horas, con entradas desde los 12 euros. La fiesta continúa al día siguiente con el Resacón Navideño 2025 “Vuelta a casa por Navidad”, desde las 17.00 horas, ocupando todas las salas del recinto y con entradas a 13 euros.

En Zar Society, la Nochebuena arranca antes, de 23.00 a 6.00 horas, con los DJ Suasi y Elías Sánchez, mientras que el 25 de diciembre repiten con un Especial Navidad desde las 23.00 horas hasta el cierre.

También el Velvet Club se suma a la noche más especial del año con Castigo XMAS EVE, que comienza a la 1.00 de la madrugada del 24 de diciembre, una cita habitual para los amantes de la electrónica y el ambiente nocturno más selecto.

En el Marítimo, Enredo Marítimo apuesta por los que “no iban a salir” con la fiesta "#losquenoibanasalir Nochebuena", desde las 00.00 horas, con DJ JC Mara y Jay Paradise en la mesa de mezclas.

En Inca, Sa Lluna celebra el espíritu navideño por partida doble: el 24 de diciembre, con la ‘Nit Bona al carrer’ desde las 23.00 horas, y el 25 de diciembre con The Grand Tardeo de Nadal, a partir de las 17.00 horas, con DJs como Jaume Colombàs, Marieta o Pep Torrens, entre otros.

Por su parte, Vellum Mallorca en Campos propone dos citas consecutivas: Nochebuena, el 24 de diciembre, con Marc Llabres y Zadry, y el 25 de diciembre, un Copeo Navideño pensado para alargar la celebración tras la comida de Navidad.

Navidad: el 25 de diciembre se vive de día… y de noche

El 25 de diciembre gana cada vez más peso con los tradicionales tardeos. AMOK Mallorca acoge una fiesta de Navidad organizada por Mentiroso, a partir de las 19.30 horas, pensada para quienes prefieren empezar pronto.

En la misma línea, Malcriado Palma celebra el “Tardeo Navideño, la sobremesa de Navidad”, desde las 18.00 horas, en el Templo Nuevo Marítimo, consolidándose como una de las opciones más populares del día de Navidad.

También Delirio Mallorca se suma a la programación con un Especial Navidad el 25 de diciembre en Tabana Mallorca, ampliando la oferta para quienes buscan distintas propuestas musicales.

Con esta agenda, Mallorca confirma que la Navidad no es solo para quedarse en casa: la isla ofrece opciones para todos los gustos, desde el tardeo hasta la madrugada, convirtiendo el 24 y el 25 de diciembre en dos de las noches más animadas del calendario festivo.