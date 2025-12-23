Muere Vince Zampella, cocreador de 'Call of Duty', en un accidente con su Ferrari en California
El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, director de la exitosa franquicia 'Call of Duty', falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en una autopista en el sur de California, según dio a conocer este lunes NBC News.
El cocreador de uno de los videojuegos más conocidos del mundo falleció el pasado domingo en un tramo montañoso de una autopista en el valle de San Gabriel, en el este de Los Ángeles.
El Ferrari en el que viajaba se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y salió despedido, informó la Patrulla de Carreteras de California, según recoge el medio estadounidense.
"Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra", indicó por su parte un representante de Electronic Arts a TMZ.
La influencia de Vince en la industria de los videojuegos "fue profunda y trascendental", ya que "ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo", agregó.
Zampella es considerada una figura clave en la industria de los videojuegos. Cofundó el estudio Infinity Ward, donde encabezó el desarrollo de los primeros 'Call of Duty', convertidos en una de las franquicias más exitosas desde su lanzamiento en 2003.
