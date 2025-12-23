Manualidades navideñas inspiradas en Mallorca para hacer con niños durante las fiestas

Las vacaciones de Navidad son una oportunidad perfecta para pasar tiempo en familia, y las manualidades inspiradas en Mallorca se convierten en una forma divertida y educativa de entretener a los más pequeños mientras se refuerza el vínculo con la cultura y el entorno de la isla. Con materiales sencillos y fáciles de encontrar, muchas de estas actividades permiten crear decoración navideña con identidad propia.

Belenes mallorquines o postales de Navidad

Una de las propuestas más populares es crear decoraciones con elementos naturales. Las piñas recogidas de los pinos, bien limpias, pueden pintarse con témperas blancas o doradas para simular la nieve, o decorarse con lazos rojos y verdes para colgarlas en el árbol.

El belén mallorquín hecho a mano es otra actividad clásica. Con cartón reciclado, cartulinas, palillos, barro o plastilina, los niños pueden recrear escenas ambientadas en la isla, incorporando molinos o payeses. Es una forma lúdica de conocer cómo era la Mallorca de antes. También, se pueden pintar las figuras de José, María y el niño Jesús con los colores de los siurells.

Otra idea sencilla es elaborar postales de Navidad con motivos mallorquines: en ellas se pueden añadir todo tipo de dibujos y mensajes personalizados, e incluso pueden recortarse en forma de neules.

Otra idea sencilla es elaborar postales de Navidad con motivos mallorquines. / DM

Por último, una manualidad con valor educativo es la creación de un calendario de Adviento mallorquín, en el que cada día se descubre un personaje de las rondalles, una tradición local o una palabra típica relacionada con la Navidad en la isla.