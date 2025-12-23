Juegos de mesa de Mallorca para regalar o disfrutar en familia estas Navidades

La Navidad es tiempo de reencuentros, sobremesas largas y momentos compartidos, y los juegos de mesa inspirados en Mallorca se han convertido en una opción cada vez más popular para animar las reuniones familiares. Tradición, cultura popular y diversión se dan la mano en propuestas pensadas para todas las edades.

Juegos de cartas inspirados en Mallorca

Entre las marcas locales destaca Melicotó, que apuesta por reinterpretar los clásicos. Su baraja española ilustrada con payeses y payesas mallorquinas es ideal para partidas rápidas y para recuperar juegos de cartas de toda la vida. En la misma línea, triunfa el Monopoli de possessions mallorquinas, una versión local del famoso juego en el que se compran y gestionan fincas emblemáticas de la isla.

Melicotó, que apuesta por reinterpretar los clásicos. Su baraja española ilustrada con payeses y payesas mallorquinas es ideal para partidas rápidas / Melicotó

Las cartas también son protagonistas en títulos claramente vinculados al imaginario mallorquín. Juegos como “Dibuixa Dimonis”, “Brega monsters i éssers mallorquins” o “Canamunt vs Canavall” combinan humor, creatividad y referencias culturales reconocibles.

Los clásicos de siempre

Junto a las novedades, el Truc vive un auténtico resurgir. Este juego tradicional de cartas, muy arraigado en Mallorca, vuelve a ponerse de moda entre jóvenes y mayores como una forma de recuperar la esencia de las partidas de antes.

Juegos de mesa sobre Baleares

Para quienes buscan propuestas más narrativas, existen juegos de mesa directamente inspirados en las rondalles mallorquines. Es el caso de “Iràs i no Tornaràs”, un juego cooperativo con un fuerte componente narrativo en el que, de 2 a 4 jugadores a partir de 12 años, se ponen en la piel de héroes y heroínas del imaginario popular mallorquín. También destaca “Aïllats”, otra propuesta con identidad isleña que invita a reflexionar y jugar en grupo.

Los más pequeños tienen su espacio con “Cerca qui cerca”, un juego de memoria para niños a partir de 4 años que les permite familiarizarse con personajes de las rondalles, desde héroes y heroínas hasta gigantes, dragones o el llumeneret blau. Y para quienes buscan un juego más festivo y desenfadado, “A Cucarell” propone combinar dimonis y “bailar” con ellos para organizar la mejor fiesta que se haya visto nunca, ya sea en la Tierra… o en el infierno.

Más allá de los tableros y las cartas, la Navidad también es un momento para cantar nadales tradicionales, como el popular Fum, fum, fum, que sigue siendo un juego colectivo improvisado alrededor de la mesa.