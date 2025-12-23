Con la Nochebuena a la vuelta de la esquina, todavía es posible vestir la mesa de forma especial sin complicaciones y recurriendo a elementos naturales y fáciles de encontrar en Mallorca. Plantas autóctonas, textiles tradicionales y detalles hechos a mano marcan la tendencia de este año: una decoración cálida, sostenible y con identidad propia.

Cómo decorar la mesa de Navidad en Mallorca

Las velas siguen siendo un imprescindible. Colocadas en el centro de la mesa o repartidas en pequeños grupos, aportan luz tenue y ambiente festivo. Se pueden combinar con piñas recogidas de los pinares, ramas de eucaliptus, hojas de acebo o plantas autóctonas que resisten bien en interior.

En cuanto a la base, el mantel o sobremantel de mimbre fino es una opción sencilla y muy actual. También triunfan los textiles tradicionales como la tela de llengos, especialmente en tonos rojos o verdes navideños, que aportan color y carácter local. Para una opción más creativa y familiar, se puede optar por mantel de papel, ideal para pintar, personalizar o escribir el nombre de cada comensal e indicar su sitio en la mesa.

Ideas de última hora para decorar la mesa de Nochebuena con esencia mallorquina / DM

La decoración se puede completar con frutas de temporada, que además de ser económicas y fáciles de conseguir en los mercados locales, aportan color y frescura: granadas abiertas, naranjas mallorquinas de Sóller enteras o en rodajas secas .

En la vajilla, la tendencia apuesta por lo artesanal. Los platos de barro y los manteles bordados mallorquines están de plena actualidad. Con pequeños detalles y materiales del entorno, la mesa de Nochebuena puede convertirse en el centro de la celebración, reflejando la tradición, la creatividad y el espíritu de Mallorca sin necesidad de grandes gastos ni preparativos complejos.