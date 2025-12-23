Ideas de última hora para decorar la mesa de Nochebuena con esencia mallorquina

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La decoración puede convertirse en el centro de la celebración, reflejando la tradición, la creatividad y el espíritu de Mallorca sin necesidad de grandes gastos ni preparativos complejos

Duna Márquez

Palma

Con la Nochebuena a la vuelta de la esquina, todavía es posible vestir la mesa de forma especial sin complicaciones y recurriendo a elementos naturales y fáciles de encontrar en Mallorca. Plantas autóctonas, textiles tradicionales y detalles hechos a mano marcan la tendencia de este año: una decoración cálida, sostenible y con identidad propia.

Cómo decorar la mesa de Navidad en Mallorca

Las velas siguen siendo un imprescindible. Colocadas en el centro de la mesa o repartidas en pequeños grupos, aportan luz tenue y ambiente festivo. Se pueden combinar con piñas recogidas de los pinares, ramas de eucaliptus, hojas de acebo o plantas autóctonas que resisten bien en interior.

En cuanto a la base, el mantel o sobremantel de mimbre fino es una opción sencilla y muy actual. También triunfan los textiles tradicionales como la tela de llengos, especialmente en tonos rojos o verdes navideños, que aportan color y carácter local. Para una opción más creativa y familiar, se puede optar por mantel de papel, ideal para pintar, personalizar o escribir el nombre de cada comensal e indicar su sitio en la mesa.

La decoración se puede completar con frutas de temporada, que además de ser económicas y fáciles de conseguir en los mercados locales, aportan color y frescura: granadas abiertas, naranjas mallorquinas de Sóller enteras o en rodajas secas .

En la vajilla, la tendencia apuesta por lo artesanal. Los platos de barro y los manteles bordados mallorquines están de plena actualidad. Con pequeños detalles y materiales del entorno, la mesa de Nochebuena puede convertirse en el centro de la celebración, reflejando la tradición, la creatividad y el espíritu de Mallorca sin necesidad de grandes gastos ni preparativos complejos.

