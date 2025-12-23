Cinco aperitivos con toque mallorquín para triunfar esta Navidad

La Navidad es el momento perfecto para innovar en la cocina y conquistar a los invitados desde el aperitivo. La gastronomía mallorquina, rica en productos singulares y sabores intensos, ofrece un punto de partida ideal para crear bocados diferentes, originales y con identidad propia. Estas cinco ideas mezclan tradición y creatividad y están pensadas para sorprender antes incluso de sentarse a la mesa.

Palomitas con tap de cortí y dátiles con queso

Un clásico reinventado. Las palomitas se aderezan con tap de cortí mallorquín, ligeramente ahumado, y unas gotas de aceite de oliva virgen extra de la Serra. El resultado es un aperitivo crujiente, adictivo y con un punto picante muy elegante, perfecto para abrir el apetito.

Papadas de cerdo maceradas en ‘tap de cortí’. / B. Ramon

Dulce, salado y cremoso en un solo bocado. Los dátiles se rellenan con queso Mahón semicurado, se coronan con nuez tostada y se terminan con un hilo de miel de Mallorca. Un aperitivo sofisticado que funciona tanto templado como en frío.

Chips de boniato con sobrasada crujiente

El boniato, muy presente en la cocina invernal, se corta en finas láminas y se hornea hasta quedar crujiente. Encima, pequeños trozos de sobrasada ligeramente tostada y un toque de ralladura de naranja aportan contraste y aroma, equilibrando la untuosidad del embutido.

Cucharitas de crema de almendra mallorquina

La almendra es uno de los grandes tesoros gastronómicos de la isla. En esta propuesta se transforma en una crema suave y caliente, servida en cucharitas y coronada con jamón crujiente.

El pan moreno mallorquín sirve de base para unas mini cocas, untadas con un paté de aceitunas negras y acompañadas de higos secos picados. El contraste entre lo salado y lo dulce evoca el paisaje rural de la isla y aporta un toque rústico pero refinado.

Con estas cinco propuestas, el aperitivo navideño se convierte en un pequeño viaje gastronómico por Mallorca, demostrando que la tradición puede reinventarse sin perder autenticidad.