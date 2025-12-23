Baleares araña 200.000 euros de un tercero muy repartido en el Sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha dejado en varias localidades de Mallorca 200.000 euros del 90.693, un tercer premio muy repartido, así como parte de dos quintos, el 23.112 y el 77.715, vendidos en Palma y Sa Carroca (Ibiza).

Del tercer premio, dotado con 500.000 euros a la serie y 50.000 euros al décimo, se han vendido dos décimos en Port d'Alcúdia y sendos boletos en Cala d'Or y Consell.

Tras conocer que había vendido un décimo del tercer premio, Julià Vidal, del punto de venta de Cala d'Or, se ha mostrado feliz y ha explicado que todo apunta a que lo compró hace tiempo algún turista o trabajador. Este punto de venta ya vendió dos quintos en 2023 en el Sorteo de Navidad.

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. Aurora Rodríguez Osorio y Armín Rodríguez Osorio han cantado número y premio, y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue, han extraído las bolas.

Estas tres localidades mallorquinas han compartido la suerte del tercer premio con Pontevedra, Almería, Badajoz, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huelva, Lugo, Madrid, Navarra, Valencia, Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora.

Dos quintos premios

El primer premio importante que ha viajado hasta Baleares ha salido a las 10.34 horas, cuando en el primer alambre de la cuarta tabla, los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado el 23.112.

Andrés Mata, de la administración del centro comercial Carrefour del Coll de'n Rabassa se ha mostrado feliz tras vender nueve décimos --dotados con 54.000 euros-- de este quinto premio, todos por ventanilla.

No es la primera vez que reparte un premio en Navidad. El año 2014 vendió parte del segundo premio también en Navidad y en 2009, también parte del quinto.

La alegría se ha repetido minutos después de las 11.00 horas. En el segundo alambre de la quinta tabla, Aurora Rodríguez Osorio y Armín Rodríguez Osorio han cantado el 77.715.

Lili, de la administración de lotería del Carrefour de General Riera de Palma, se ha mostrado feliz por poder haber vendido una serie completa --agraciada con 60.000 euros-- de este "peculiar" y "especial". En Sa Carroca (Ibiza) se han vendido dos décimos.

En esta ocasión, el 'Gordo' --el 79.432 y dotado con 4.000.000 euros a la serie-- ha esquivado el archipiélago y ha viajado hasta La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

El número fue cantado a las 10.44 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.