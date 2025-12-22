ESPECIAL MULTIMEDIA
Resumen informativo del 2025: los temas que interesan a los ciudadanos
A diario, los periódicos de Prensa Ibérica hemos publicado a lo largo de 2025 decenas de noticias. Informaciones de todo tipo: exclusivas, últimas horas, reportajes, explicativas, opiniones, análisis, entrevistas… Acumuladas, estas noticias forman una mirada y una conversación: la mirada editorial de los profesionales del periodismo de Prensa Ibérica a la realidad de una sociedad compleja, cambiante, sujeta a transformaciones veloces, y la conversación que a diario proponemos a nuestra comunidad de lectores sobre esta sociedad.
En un solo día, miles de decisiones tomadas de forma colectiva impactan en esta conversación, le dan forma. Por nuestra parte, la del periodismo, son decisiones sobre qué publicar, cuándo y cómo distribuirlo. Por parte de los lectores, vosotros decidís qué leéis y cómo lo leéis, si os interesa el texto bastante para llegar al final o con el titular tenéis suficiente, si lo compartís con vuestra comunidad en vuestras redes o lo guardáis para una lectura más reposada. Miles de decisiones de miles de personas en un día. Analizadas en un año, esta catarata de decisiones se traduce en estas cifras:
Con ayuda de la IA, la interpretación de estas cifras nos indica cómo ha sido nuestra conversación con vosotros este año, basada en datos de acciones reales: qué temas llaman más la atención, cuáles interesan más y cuáles son los principales argumentos.
Vivienda,
cambio climático
y turismo:
los ejes que ordenan el
interés informativo
en Baleares
El análisis temático de millones de páginas vistas durante 2025 revela un rasgo diferencial en Baleares: lo local multiplica el interés, y cualquier noticia se dispara cuando interpela directamente al territorio. El gran eje transversal del año es la vivienda —escasez, alquileres disparados y presión turística—. También generan un alto volumen de lectura la seguridad, la movilidad y aquellas decisiones políticas o administrativas con impacto inmediato en la vida cotidiana.
A partir de los datos de consumo de los lectores de Prensa Ibérica, esta radiografía va más allá del titular más leído y permite detectar las lógicas profundas que activan el interés: qué preocupa, qué atrae y qué información se busca.
1. La crisis de vivienda estalla: precios desbocados y alquiler inasumible
La vivienda se consolida como el gran tema de conversación en Baleares, marcada por la dificultad de acceso, los precios altos y la escasez. Entre las noticias más leídas destacan las medidas del Govern para afrontar la situación (planes, ayudas, vivienda pública y cambios normativos). También generan gran atención las informaciones sobre compraventa y alquiler —evolución de precios, compra extranjera, promociones— y los relatos personales de búsquedas imposibles. El interés se dispara con el chabolismo o la falta de vivienda para profesionales. Las protestas por regular el alquiler vacacional también concentran lectura. Hipotecas y euríbor atraen menos atención.
2. De la Zona de Bajas Emisiones a danas y fauna marina
El interés por el cambio climático se centra en lo práctico y urgente. Lo más leído es aquello que afecta al día a día (reciclaje, prohibiciones, restricciones), con especial atención a las guías sobre la Zona de Bajas Emisiones —etiquetas, sanciones y vehículos—. También destacan los contenidos sobre sostenibilidad cuando se vinculan al modelo económico, el turismo y el futuro inmediato (‘Muy pronto los turistas preferirán pasar los veranos fuera de Mallorca’). Los fenómenos meteorológicos extremos —danas, borrascas, inundaciones— generan picos de lectura, así como los contenidos sobre biodiversidad y medio natural (fauna, flora, mar), especialmente cuando hay escenas virales o casos de incivismo.
3. Empleo y turismo van de la mano: salarios y falta de personal
El empleo y el turismo dominan la lectura económica. Los temas laborales —accidentes, condiciones, salarios, conflictividad, contratación y falta de personal— son los más seguidos. El turismo aparece como eje del modelo productivo, leído a través de la temporada vacacional, la mano de obra, la ocupación y la presión sobre los servicios. En segundo plano, destacan el comercio (precios, cierres, cambios de consumo), el sector primario en crisis y las noticias fiscales con impacto directo en familias y empresas.
4. Casos judiciales y polémicas marcan la política
La atención política se activa sobre todo con los casos judiciales: el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE sobre la amnistía encabeza el bloque, seguido por las investigaciones sobre el entorno de Pedro Sánchez, el empresario Matthias Kühn y las amnistías urbanísticas locales. También generan lectura las polémicas partidistas y las crisis institucionales. La muerte del expresidente Francesc Antich tuvo gran repercusión.
Marga Prohens es una de las figuras más leídas del año, con impacto transversal, y Vox el partido más mencionado, asociado a decisiones sensibles y a su papel en la gobernabilidad.
5. Sucesos, accidentes y operativos antidroga: picos de interés
Los sucesos graves —delitos violentos, homicidios, desapariciones, agresiones o grandes operaciones policiales— alcanzan los mayores picos de lectura. Los accidentes de tráfico y los colapsos en vías principales también concentran atención, junto a los robos, estafas y ciberdelitos. Los casos de narcotráfico en zonas turísticas, las mafias locales, el tráfico de personas y los abusos mantienen un alto interés sostenido.
6. Cáncer, urgencias colapsadas y salud mental
Las enfermedades y especialidades médicas dominan la información sanitaria, con el cáncer como foco principal (síntomas, tratamientos y testimonios). Le siguen las noticias sobre gestión hospitalaria: urgencias saturadas, atención primaria colapsada y listas de espera. La salud mental mantiene un interés constante —ansiedad, depresión, estrés—, con predominio de lectoras y repunte entre jóvenes de 25 a 34 años.
7. Movilidad: entre el colapso urbano y las incidencias aéreas
Los problemas de transporte público —averías, retrasos y saturaciones— son de los contenidos más valorados por su impacto inmediato. Las informaciones sobre carreteras (atascos, accidentes, cortes o cambios normativos) también concentran lectura. En el ámbito aéreo, los retrasos, cancelaciones, desvíos y emergencias dominan, junto con novedades sobre rutas y destinos del aeropuerto de Palma. En segundo plano quedan las infraestructuras y la normativa de circulación (restricciones, controles, bicis y patinetes).
8. El impulso del RCD Mallorca y la fuerza de Nadal
El RCD Mallorca lidera con diferencia la conversación deportiva: crisis, banquillo, mercado y decisiones del club disparan la lectura. Tras él se sitúan Barça y Madrid, y más localmente la UD Ibiza, el Atlético Baleares y el Manacor. Rafa Nadal sigue siendo un motor constante de interés, tanto por su figura como por su academia.
9. Turismo: un modelo de récords con el debate sobre sostenibilidad
La lectura se divide en cifras y análisis de llegadas, por un lado, y el impacto social y económico del modelo, por otro. Interesan las noticias sobre récords de visitantes, evolución de temporada, previsiones de ocupación y cambios de demanda, por su conexión con la economía y el debate sobre sostenibilidad. En segundo plano, la regulación del alquiler vacacional (sanciones, restricciones y normas del Govern) y los precios hoteleros, con comparativas y efectos en municipios.
10. Cultura y ocio: Ibiza como escaparate de estrellas
La conversación se engancha a la agenda cultural y a los protagonistas. Los grandes eventos musicales y de ciudad —como Sant Sebastià— encabezan las lecturas, seguidos por entrevistas y crónicas humanas. En Ibiza, la atención crece con la llegada de celebridades o el reconocimiento a su vida nocturna, como la elección de UNVRS como mejor discoteca del mundo. En ocio, triunfan los contenidos prácticos: fiestas populares, gastronomía, menús, ferias y tardeo.
Sánchez , Trump
y la dana
(más allá de Mazón)
copan el interés
a nivel nacional
El análisis de un año de noticias muestra que la atención de los lectores se centra también en noticias sobre cáncer, apagón, vivienda, empleo, movilidad, fútbol y las guerras.
¿Cuáles han sido los argumentos que han movido la conversación social en España en 2025? Los lectores de Prensa Ibérica han creado su propio balance al decidir qué y cómo leer las informaciones.
Pedro Sánchez marca la conversación, en un contexto muy polarizado entre PSOE y PP. Su nombre aparece en titulares concretos, pero los picos informativos se desplazan hacia su entorno más cercano: las noticias sobre su mujer y su hermano, con diligencias de jueces como Peinado, investigaciones internas y recursos ante instancias superiores.
La política se mezcla con los casos judiciales y se consolida como uno de los grandes motores de lectura del año. Bajo ese paraguas se agrupan la trama Koldo–Ábalos, el papel de Santos Cerdán y las derivadas de los casos Begoña Gómez y hermano de Sánchez: el ‘sanchismo’ funciona como uno de los ejes centrales. El interés también se extiende al resto de partidos, con Vox ganando peso en pactos y bloqueos, y a nombres propios como el novio de Ayuso o el fiscal general del Estado, que se cruzan en la misma narrativa de política judicializada.
La dana de Valencia de 2024 marca un antes y un después y empuja a los lectores hacia todas las noticias de fenómenos climáticos extremos: no solo cuando hay lluvias torrenciales o inundaciones, también responsabilidades políticas, prevención y protocolos de emergencia. La pregunta “¿y si pasa aquí?” se vuelve motor de lectura y coloca el cambio climático y la transformación ecológica en el top del año, desde desbordamientos y olas de calor hasta sequías, restricciones y contaminación.
Bajo ese paraguas entran desbordamientos de ríos, alertas meteorológicas, olas de calor, episodios de sequía y contenidos sobre impacto en la vida diaria (reciclaje, restricciones, prohibiciones), sostenibilidad, contaminación y biodiversidad.
Donald Trump no aparece como un líder lejano, sino como un presidente cuyas decisiones comerciales, energéticas y de defensa tienen efectos directos en España: exportaciones, seguridad y papel en el nuevo orden mundial. Las noticias sobre su Gobierno se leen como termómetro de inestabilidad y se aterrizan en historias muy concretas, con el campo como primera línea: aranceles al vino de Rioja, aceite cordobés, queso manchego o cereza aragonesa. En paralelo, ganan peso los argumentos sobre refuerzo de la industria armamentística y de defensa y sobre el empuje a políticas populistas.
Los lectores convierten al cáncer en la palabra del año. Especialidades médicas y enfermedades mandan en la conversación y se articulan alrededor de ese término, que aparece ligado a sanidad, ciencia, igualdad, deporte e incluso clima, con grandes picos de lectura cuando hay famosos o alertas científicas. A su alrededor crece el interés por otras dolencias, síntomas confusos, diagnósticos tardíos, virus muy contagiosos, la salud mental y los problemas del sistema público y, a más distancia, del privado.
En paralelo, se detecta una fuerte curiosidad por el miedo a enfermar, por envejecer mejor y por una mayor y más saludable longevidad.
El gran apagón que dejó sin luz a España y Portugal se ha convertido en un sobresalto este 2025 que, como la dana, se lee como advertencia y atraviesa categorías tan distintas como cambio climático, transporte, economía, seguridad ciudadana o vivienda. La historia arranca como un gran susto con una crónica de caos —mapas a oscuras, trenes parados, aeropuertos colapsados, hospitales en tensión— continúa como aviso de fondo sobre lo frágil que puede ser la red eléctrica y termina con la recomendación del kit de supervivencia. Los lectores buscan qué ha pasado y dónde y, después, qué falló y hasta qué punto puede repetirse.
La vivienda aparece como una preocupación sostenida durante todo el año, con un bloque potente de lecturas que mezcla precariedad vital y disputa por el espacio urbano. Los argumentos sobre okupación y la tensión entre vecinos y turistas centran buena parte del interés, aunque son los precios del mercado de compraventa y del alquiler lo que de verdad manda en la conversación: reportajes sobre propietarios que venden en lugar de renovar, el difícil acceso a la vivienda para sectores esenciales y testimonios de familias que huyen de ciudades como Barcelona porque ya no pueden permitirse vivir en ellas.
En el relato, la vivienda también se polariza. La okupación se asocia a inseguridad, frustración vecinal y vacío legal, mientras que los desahucios movilizan más la empatía. A ello se suman noticias sobre la Sareb, grandes tenedores y pisos turísticos, que alimentan un discurso crítico sobre la falta de soluciones estructurales, junto a la gentrificación como elemento que agrava la tensión.
La economía que afecta al bolsillo —empleo, pensiones, coste de la vida e impuestos— se convierte en un eje central de la conversación. Mandan las noticias sobre trabajo y condiciones (registro horario, horas extra, reducción de jornada), con Yolanda Díaz como rostro político, y un segundo foco en impuestos y fiscalidad, con Hacienda y la Agencia Tributaria como referentes.
La atención se desplaza después al sector primario y al sector terciario. Del campo atraen las historias de agricultores, ganaderos y pescadores arruinados por cambios de ayudas, plagas, danas o vaivenes del mercado. En los servicios, el foco se pone en bares, restaurantes, comercios, hoteles y en las quejas de sus trabajadores. El interés por el turismo se divide entre el destino vacacional y de descanso y el factor de tensión en barrios y ciudades por la masificación y los pisos turísticos.
El transporte se lee con matrícula de coche. Carreteras y movilidad urbana giran alrededor del vehículo privado: atascos, sustos en autopistas, zonas de bajas emisiones, guerras de carriles bici y patinetes, restricciones al centro o cambios en bus y metro que obligan a replantear el trayecto diario. El lector quiere saber si podrá aparcar, cruzar la ciudad o si una obra le arruinará la jornada.
El tren, en cambio, ocupa un papel mucho más discreto en la lectura: las noticias sobre la alta velocidad y cercanías aparecen, pero no marcan el ritmo de la temática. Retrasos encadenados, averías, cambios de horarios o nuevas conexiones generan indignación puntual, pero no logran desbancar al coche como eje central del relato. Alrededor de ambos polos se ordenan el resto de temas: infraestructuras de transporte y movilidad, tráfico aéreo, transporte marítimo, urbanismo, movilidad urbana a pie o en bici.
El deporte se lee a través de nombres propios y del fútbol, el gran rey, al acaparar en torno a seis de cada diez páginas vistas. De Lamine Yamal irrumpiendo como estrella precoz a los últimos capítulos de Rafa Nadal y el asalto definitivo de Carlos Alcaraz. Pero también es escenario de casos que salpican a las cúpulas y uno de los más comentados es el de Rubiales y Jenni Hermoso. Y de un rosario de tragedias —jóvenes futbolistas, hijos de entrenadores, pilotos y exjugadores fallecidos— que convierten muchas noticias deportivas en relatos de duelo.
El fútbol femenino, el baloncesto, el motor y el tenis completan el ecosistema, donde mandan las historias humanas y los sobresaltos: entrevistas a veteranos como Fernando Romay, accidentes que marcan carreras y gestas individuales que se cuelan en el top de lectura. En conjunto, pesan menos las clasificaciones que los relatos que ponen cara —y escudo— a victorias, crisis y ausencias.
Las guerras y los conflictos bélicos emergen con fuerza y se leen atravesados por una preocupación de fondo: la seguridad exterior de España. Buena parte de las noticias más vistas giran en torno a Ucrania, Gaza e Irán, pero aterrizan en escenas muy concretas que activan esa sensación de riesgo: la Armada interceptando un submarino ruso frente a Baleares, aviones militares sobrevolando el espacio aéreo español, destructores con base en Rota que se despliegan en el Mediterráneo o confesiones de mercenarios españoles que han combatido en el frente. Cada movimiento de tropas, cada maniobra de la OTAN o cada aviso de Estados Unidos se interpreta no solo como geopolítica, sino como un posible cambio en el escudo que protege las fronteras españolas por mar y por aire.
Ese tablero global se completa con el foco en la población civil y en la diplomacia, especialmente en Gaza y Oriente Próximo, y con un debate creciente sobre el modelo de defensa europeo.
