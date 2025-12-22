El lotero del Carrefour del Fan tras repartir un quinto premio del Gordo: "Nuestro trabajo e ilusión es que toque"

El administrador del establecimiento de loterías del Carrefour del Fan, Andrés Mata, ha repartido uno de los quintos premios del Gordo de Navidad, el número 23.112, y tras enterarse de la noticia estaba visiblemente emocionado. "Estoy muy contento por la gente que le ha tocado", ha afirmado esta mañana en el local lleno de clientes, aunque ninguno era uno de los agraciados.

"Estamos muy felices. Nuestro trabajo e ilusión es que toque", ha añadido el responsable de la administración de loterías número 36, en el interior del centro comercial del Coll d’en Rabassa. En este caso, Mata ha repartido 54.000 euros en total a través de nueve décimos, ya que cada uno tiene un premio de 6.000 euros.

Desde Loterías y Apuestas del Estado le habían enviado una serie, es decir, diez décimos, aunque uno acabó en Madrid, según ha contado. "El que no vendí lo intercambié con un compañero de la administración 324, y estoy muy contento por él", explica quien ha repartido todos los décimos por ventanilla.

El lotero Andrés Mata abraza a una clienta habitual que le da la enhorabuena / R.G.

Más premios de Navidad

No es la primera vez que el lotero del Carrefour del Coll reparte suerte con la Lotería de Navidad, ya que en 2014 vendió un segundo premio y en 2010 se estrenó con un quinto premio, tal como ha contado.

En esta ocasión, como solo tenía una serie (diez décimos) del número agraciado, "es lo primero que se ha vendido" desde que las series llegan en julio a la administración de lotería. "Como muy tarde, el último décimo se vendió hace un mes mínimo, porque después ya no me quedaba nada suelto", dice sobre el último comprador agraciado.

Mata no sabe quiénes pueden ser los afortunados, ya que tiene mucha clientela de paso que también acude a comprar a la gran superficie comercial, además de "clientes habituales que vienen todas las semanas". De todos modos, desea "que tengan salud para poder disfrutar" y confía en "seguir repartiendo suerte" a los que no han sido agraciados.