La Lotería de Navidad deja 2,3 millones en Mallorca gracias a La Fuerza de Álvaro

La Lotería de Navidad ha repartido en Mallorca unos 2,3 millones de euros, de los que 1,8 millones han caído en Inca, Palma, Campos y otras localidades de la isla gracias a la iniciativa solidaria La Fuerza de Álvaro.

La madre del joven de 13 años que padece una laminopatía, Elvira Rosselló, compra todos los años el número correspondiente a la fecha de nacimiento de su hijo, el 25412, que lo tienen íntegro en una administración de loterías de Málaga y este lunes se convirtió en uno de los quintos premios.

Adquirió 300 décimos y los vendió con un donativo de tres euros para ayudar a la Fundación Andrés Marcio, que lucha contra la enfermedad rara que causa una distrofia muscular degenerativa.

«Me lo compraron profesores y padres del colegio de Inca Santo Tomás de Aquino, mi prima es enfermera y repartió por el hospital de Inca, una mujer de Campos se llevó una quincena de décimos y también hay gente de Palma que tiene uno, por lo que hay décimos premiados por todo», tal como detalló la repartidora de la suerte en Mallorca.

Quienes colaboraron de este modo con La Fuerza de Álvaro se han llevado 6.000 euros al décimo y contribuyen además a una buena causa a través de la fundación que ayuda al adolescente mallorquín.

La fecha de su día de nacimiento, el 25 de abril de 2012, está en forma de lotería en la administración de la estación ferroviaria de Málaga María Zambrano. La mayor parte del premio se ha quedado en esta capital, pero también ha viajado a Almería, Sevilla, Granada y la isla con hasta 1,8 millones.

Un feliz Álvaro con su padre y un décimo premiado / .

Los demás premios

Pese a que aquí no ha llegado el Gordo de Navidad, sí que lo han hecho el tercer premio, el 90693, y tres quintos premios, el citado y los números 77715 y el 23112.

Del tercero han sido vendidos cuatro décimos: dos en Alcúdia, uno en Consell y otro en Cala d’Or, que en total suman 200.000 euros, ya que los beneficiarios de cada décimo se llevan 50.000 euros.

En cuanto a los quintos premios, la casualidad ha hecho que las administraciones de lotería de los establecimientos comerciales de Carrefour, tanto el de General Riera como el del Coll d’en Rabassa, los hayan repartido, además del distribuido gracias a la iniciativa solidaria.

El lotero del local ubicado en la gran superficie junto a la vía de cintura repartió diez décimos, es decir, una serie del 77715, aunque no es un número que tenga cada año, sino que le llegó al azar por parte de Loterías y Apuestas del Estado; y gracias a la suerte ha distribuido 60.000 euros en total.

Por su parte, en la administración de loterías situada en el Carrefour del Fan Mallorca Shopping al final vendieron nueve décimos de los diez que tiene la serie, en este caso del número 23112, por lo que han agraciado a clientes habituales o esporádicos con 54.000 euros, tal como explicó un emocionado Andrés Mata.

Mallorca también ha tocado de refilón el segundo premio a través de participaciones adquiridas de forma colectiva por empleadas de las tiendas de ropa Bimba y Lola, que han sido agraciadas en toda España.

El número 70048 ha sido el que ha repartido suerte entre las trabajadoras de la firma en la calle Unió, El Corte Inglés de Avenidas, Porto Pi y Festival Park, con una cifra total que se estima que podría rozar los 200.000 euros.