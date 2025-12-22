Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad 2025: el segundo premio esquiva Mallorca

DIRECTO | Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 / RTVE

Redacción Digital

El Sorteo Extraodinario de Lotería de Navidad 2025 reparte un total de 2.772 millones de euros en premios. Este año, las terminaciones mas pedidas en Palma son el 5 y el 7. El premio más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

