Lotería de Navidad 2025: el segundo premio esquiva Mallorca

El Sorteo Extraodinario de Lotería de Navidad 2025 reparte un total de 2.772 millones de euros en premios. Este año, las terminaciones mas pedidas en Palma son el 5 y el 7. El premio más cuantioso es el primer premio, El Gordo , con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas , con 100 euros por décimo.

Así han cantado los niños de San Ildefonso el segundo premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad Sara Fernández

70.048 Segundo Premio cae íntegro en Madrid El segundo premio cae íntegro en Madrid El segundo premio, que ha salido del bombo en esta primera tabla, reparte 1.250.000 euros por serie, lo que se traduce en 125.000 euros por décimo, esquiva Mallorca y ha caído íntegramente en Madrid.

Sale el segundo premio de la Lotería de Navidad Tan solo quince minutos después del inico del sorteo, los niños de San Ildefonso ya han cantado el SEGUNDO PREMIO: 70.048

Lotería de Navidad 2025. / EDUARDO PARRA / Europa Press La primera tabla, por el momento, no trae un gran premio Crece el ambiente en el Teatro Real. Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao son los encargados de esta primera tanda de premios.

