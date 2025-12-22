En Directo
Lotería de Navidad 2025: el segundo premio esquiva Mallorca
El Sorteo Extraodinario de Lotería de Navidad 2025 reparte un total de 2.772 millones de euros en premios. Este año, las terminaciones mas pedidas en Palma son el 5 y el 7. El premio más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.
J.E.
Cómo cobrar mi décimo de la Lotería de Navidad
Los premios más jugosos se entregan en efectivo, mientras que los menores pueden ingresarse a través de Bizum. Así puedes cobrar un décimo premiado.
Cuánto se juega en España por persona: el gasto medio, máximo y mínimo en Lotería de Navidad
La inmensa mayoría de la población nacional juega al menos un décimo en este tradicional sorteo, pero en según qué provincias las cifras se disparan.
Así han cantado los niños de San Ildefonso el segundo premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad
El segundo premio cae íntegro en Madrid
El segundo premio, que ha salido del bombo en esta primera tabla, reparte 1.250.000 euros por serie, lo que se traduce en 125.000 euros por décimo, esquiva Mallorca y ha caído íntegramente en Madrid.
Sale el segundo premio de la Lotería de Navidad
Tan solo quince minutos después del inico del sorteo, los niños de San Ildefonso ya han cantado el SEGUNDO PREMIO: 70.048
La primera tabla, por el momento, no trae un gran premio
Crece el ambiente en el Teatro Real. Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao son los encargados de esta primera tanda de premios.
Duna Márquez
Gordo de Navidad en Mallorca: ¿Cuántas veces y en qué localidades ha caído en primer premio?
En más de doscientos años de historia del sorteo, el Gordo de la Lotería de Navidad ha caído en Mallorca en diez ocasiones, inundando de fortuna, en cantidades de dinero muy variables, a los agraciados.
J.E.
Preguntas frecuentes de la Lotería de Navidad
Repasamos algunas de las preguntas más habituales de la Lotería de Navidad.
Redacción Digital
Arranca la Lotería de Navidad 2025
Puedes seguir el directo de la Lotería de Navidad 2025 desde la página web de Diario de Mallorca.
