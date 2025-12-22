Julià Vidal, de la administración de Cala d'Or: "Me gustaría que el décimo de nuestro tercer premio le haya tocado a un vecino"

La suerte ha vuelto a caer en Cala d’Or. Si hace dos años la tienda de lotería de la Avinguda de Calonge, 15, Local 11, que dirige Julià Vidal ya repartió dos quintos premios, con cinco décimos agraciados, en este ocasión ha vendido un décimo del tercer premio, el 90693.

“No sabemos a quién le ha tocado. Estamos esperando que comparezca, y no sabemos si finalmente lo hará. Cala d’Or recibe mucho turista, así que quizá le haya tocado a algún turista que estuvo por aquí este verano, o a lo mejor a algún currante, o a un vecino. A mí me gustaría que fuera un vecino”, ha subrayado Vidal.

“Estoy muy contento de haber repartido alegría, y pensamos celebrarlo con champán”, ha añadido el administrador.