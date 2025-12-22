Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tercer premio Lotería de NavidadLotería de Navidad en directoComprobar Lotería de NavidadUBER en MallorcaBellasombrasEl tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Julià Vidal, de la administración de Cala d'Or: "Me gustaría que el décimo de nuestro tercer premio le haya tocado a un vecino"

Loterias y Papereria Cala d'Or Expres, en la Av. de Calonge, ya repartió dos quintos premios hace dos años

La administración de Cala d'Or que ha vendido un tercer premio

La administración de Cala d'Or que ha vendido un tercer premio / Loterías del Estado

Gabi Rodas

Palma

La suerte ha vuelto a caer en Cala d’Or. Si hace dos años la tienda de lotería de la Avinguda de Calonge, 15, Local 11, que dirige Julià Vidal ya repartió dos quintos premios, con cinco décimos agraciados, en este ocasión ha vendido un décimo del tercer premio, el 90693.

No sabemos a quién le ha tocado. Estamos esperando que comparezca, y no sabemos si finalmente lo hará. Cala d’Or recibe mucho turista, así que quizá le haya tocado a algún turista que estuvo por aquí este verano, o a lo mejor a algún currante, o a un vecino. A mí me gustaría que fuera un vecino”, ha subrayado Vidal.

Noticias relacionadas y más

Estoy muy contento de haber repartido alegría, y pensamos celebrarlo con champán”, ha añadido el administrador.

TEMAS

Tracking Pixel Contents