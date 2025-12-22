Concierto de Navidad del Coro de la Escuela Oficial de Idiomas de Palma
Actuó en el mercadillo navideño de sa Feixina e interpretó piezas como 'La Balanguera' y 'California Dreamin'', entre otras
Palma
El coro de la Escuela Oficial de Idiomas de Palma actuó el pasado viernes en el mercadillo navideño de sa Feixina. Esta formación, que reúne a unos 40 integrantes y ensaya desde cuatro años en el IES Guillem Sagrera, interpretó un ecléctico programa, abierto al pop rock, música clásica y popular. Así, se pudo escuchar piezas de ‘Los chicos del coro’, una canción de Bach, California Dreamin’ y La Balanguera, entre otras.
