Concierto de Navidad del Coro de la Escuela Oficial de Idiomas de Palma

Actuó en el mercadillo navideño de sa Feixina e interpretó piezas como 'La Balanguera' y 'California Dreamin'', entre otras

Un momento del concierto ofrecido por el coro

Gabi Rodas

Palma

El coro de la Escuela Oficial de Idiomas de Palma actuó el pasado viernes en el mercadillo navideño de sa Feixina. Esta formación, que reúne a unos 40 integrantes y ensaya desde cuatro años en el IES Guillem Sagrera, interpretó un ecléctico programa, abierto al pop rock, música clásica y popular. Así, se pudo escuchar piezas de ‘Los chicos del coro’, una canción de Bach, California Dreamin’ y La Balanguera, entre otras.

