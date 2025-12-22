La administración de Consell da un tercer premio
Regentada por Cati Ferrer, solo ha vendido un décimo, desconociendo el agraciado
La adminisración de Consell, regentada por Cati Ferrer, que heredó de su padre, Andreu Ferrer, ha sido premiada con el tercer premio con el número 90693, del cual solamente han vendido un décimo, desconociendo el agraciado.
Esta no es la primera vez que dan un gran premio: en el año 2019 se vieron agraciados con un segundo premio, y en los años 2025 y 2021 dieron el primer premio del Euromillones.
Tanto el padre como la hija han manifestado su alegría por este nuevo premio que ha otorgado su Administración, al mismo tiempo que han agradecido a los vecinos que durante la mañana han pasado por la administración para felicitarles por este nuevo premio.
LOTERÍA DE NAVIDAD 2025
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- La subida de los alquileres pone fin a la ‘alegría’ postcovid en el consumo balear en Navidad
- Sedaç: «A este paso los mallorquines nos tendremos que ir a vivir a Asturias»
- El informe de Educación descalifica a los disidentes del instituto de Santanyí
- El conductor que arrolló y mató a un peatón exige los daños a los dos hijos del fallecido
- El alcalde de Montuïri, Toni Miralles: “Traer agua en alta es la solución pero necesitamos rapidez"
- Dani Rodríguez se despide del mallorquinismo: 'He pagado un precio demasiado alto