La administración de Consell da un tercer premio

La adminisración de Consell, regentada por Cati Ferrer, que heredó de su padre, Andreu Ferrer, ha sido premiada con el tercer premio con el número 90693, del cual solamente han vendido un décimo, desconociendo el agraciado.

Esta no es la primera vez que dan un gran premio: en el año 2019 se vieron agraciados con un segundo premio, y en los años 2025 y 2021 dieron el primer premio del Euromillones.

Tanto el padre como la hija han manifestado su alegría por este nuevo premio que ha otorgado su Administración, al mismo tiempo que han agradecido a los vecinos que durante la mañana han pasado por la administración para felicitarles por este nuevo premio.