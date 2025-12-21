Un influencer acumula seis denuncias de la Guardia Civil por violar espacios protegidos de Gredos para sus rodajes

Se llama Alfonso Santaella y, a juzgar por los vídeos de piruetas gimnásticas que difunde en redes sociales, se encuentra en perfecta forma física. Pero la Guardia Civil no opina lo mismo de su educación cívica. El instituto armado le ha abierto seis expedientes administrativos por subir a rodar sus aventuras a los espacios naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos, paraje de Ávila sometido a máxima protección legal.

No todos los entornos hermosos se pueden aprovechar para las apetencias particulares, como sabe bien Shakira, por ejemplo, a la que le trajo problemas con la policía rodar un videoclip bañándose en fuentes públicas de Barcelona. Este caso es más serio desde el punto de vista de la protección medioambiental.

El influencer, que tiene 430.000 seguidores solo en una de sus redes sociales, ameniza a su audiencia a base de mostrarse saltando, haciendo el pino o dando volteretas en parajes magníficos, urbanos y naturales. En el caso de Gredos, ha subido a la montaña en diversas ocasiones para mostrarse ante sus seguidores bañándose en agua helada. La aventura es así, literal: sube a un lago glaciar, lo encuentra cubierto por una capa de hielo y, con ayuda de sus peones o sin ella, se pone romper el hielo, abre agujeros y se lanza en traje de baño.

Entorno muy frágil

En una nota que ha hecho pública la Guardia Civil este domingo, los agentes explican que los rodajes de Santaella incurren en "prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente". Su equipo de rodaje vuela drones sin permiso. Además, hacen acampadas en zonas de especial protección. Sus baños en agua helada irrumpen en "ecosistemas extremadamente frágiles". Y, por lo demás, hace ruido, pasa, pisa, se despliega con su equipo allí donde puede alterar el comportamiento de las especies animales y vegetales que habitan Gredos.

Todo ello para su negocio de vídeos de 15 segundos que pasar por el móvil. La Guardia Civil recuerda que en Gredos habitan "especies muy sensibles a la presencia humana y el ruido". Entre ellas, el águila real, el buitre leonado y la cabra montesa. Hay allí además otras especies únicas y extraordinariamente escasas, como (en ocasiones) el lince y la nutria, o endemismos como el topillo nival, y reptiles y anfibios como el sapo de Gredos, la salamandra de Almanzor o la lagartija carpetana, animales todos ellos con su hábitat reducido a las zonas más altas y deshabitadas.

La Guardia Civil ha recordado este domingo que este tipo de conductas en un medio tan frágil como Gredos puede alterar los ciclos reproductivos de las especies y, al fin, degradar todo el entorno. Cuando se producen este tipo de conductas, a las fuerzas de seguridad les suele preocupar el efecto llamada: que un montón de seguidores del influencer se quieran poner también a prueba en espacios de alto valor ecológico.

Grandes multas

Las seis denuncias que le ha puesto la Guardia Civil, redactadas por una unidad de investigación del puesto de Barco de Ávila y que también investiga el Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado, son propuestas de sanción que ya tramita el área de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, confirman fuentes próximas al caso.

Para el vuelo no autorizado de drones en espacios naturales protegidos, la ley prevé sanciones de entre 100 y 3.000 euros, que pueden agravarse si se acreditan daños o reiteración. El baño en lagunas glaciares, pese a lo inopinado de esa conducta, también está contemplado en la legislación: de 1.000 a 3.000 euros de multa. Una infraccón más común, como es instalar elementos de acampada en zonas protegistas, se castiga con entre 100 1.000 euros de multa.

El influencer Santaella incurrió también en una figura administrativa penada, la alteración del medio natural, cuando se puso a romper el hielo de la laguna para bañarse. La multa que puede caerle oscila entre los 1.000 y 3.000 euros. Además, alterar a la fauna silvestre se castiga con las mismas cantidades, y con una sanción de entre 100 y 1.000 euros se trata de parar en Castilla y León la "alteración del sosiego natural", que así lo llama la ley, en la que pudo incurrir el equipo de rodaje.