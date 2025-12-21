¡Ah, la Navidad! Época de paz, amor, villancicos... y de padres exhaustos persiguiendo a un muñeco de fieltro.

Si tienes hijos, conoces el fenómeno del elfo en la estantería. Ese pequeño espía navideño de ojos saltones que llega cada diciembre con una misión clara pero agotadora para los progenitores. Debe vigilar el comportamiento de los niños y reportar directamente a Papá Noel. Cada mañana aparece en un lugar diferente, tras haber montado alguna travesura nocturna que deja a los peques boquiabiertos y a los padres preguntándose si realmente necesitaban esta responsabilidad extra en plenas fiestas.

Pero más allá del caos navideño, este elfo travieso nos recuerda a esos amigos que todos tenemos. Ya sabes de quiénes hablo. Los que te escriben un martes cualquiera con planes imposibles cuando deberías estar durmiendo. Los que transforman una cena tranquila en una noche épica de tapas y risas interminables. Los que se saltan tu dieta con un simple «venga, un día es un día» y te arrastran a probar ese postre de tres pisos.

Son nuestros particulares «amigos elfos». Esos que rompen la rutina, que te rescatan de la monotonía de facturas y obligaciones, que te recuerdan quién eras antes de que la vida adulta te consumiera por completo. Y aunque a veces maldigas ese mensaje nocturno o esa llamada para un plan espontáneo, en el fondo sabes que son vitaminas imprescindibles para el alma.

Y así con espíritu travieso y navideño, corremos a contarte todo lo ocurrido esta semana intensa de eventos en las islas.

Vino con sabor a esperanza

Hay gestos que van más allá de un brindis. La presentación de la tercera edición de Téntol, el proyecto solidario de Licors Moyà y Bodegas Pere Seda, fue uno de esos momentos donde el vino se convierte en abrazo colectivo.

Este año, cada botella vendida destina sus ganancias íntegramente a ELA Balears, la asociación que acompaña a quienes luchan contra la esclerosis lateral amiotrófica. En el acto, con los regidores Llorenç Bauzá y Lourdes Roca y la consellera Pilar Amate como testigos, se entregó el anticipo de las primeras ventas. Un gesto simbólico que marca el camino de una causa urgente.

Téntol significa «paréntesis», una invitación a detenerse, disfrutar y ayudar. Esta edición estrena dos vinos bajo la DO Pla i Llevant. Un blanco refrescante con Giró Ros, Moscatell y Chardonnay entre otras uvas, y un tinto elegante de Callets, Merlot y Cabernet Sauvignon con más de 12 meses en barrica.

La ilustradora Sonia Santandreu vistió las etiquetas con colores que hablan de alegría y unión contra la enfermedad. Los fondos aportados financiarán entre otros servicios de logopedia y fisioterapia respiratoria a domicilio. A veces, la solidaridad también se bebe.

Navidad en Natzaret

La Fundació Natzaret volvió a demostrar que la solidaridad tiene su mejor receta en Palma. Durante el fin de semana, la séptima edición de su Mercadillo de Navidad transformó la sede en un punto de encuentro donde lo casero se mezcló con lo necesario.

Las protagonistas fueron, una vez más, las Abuelas en Acción. Su cocina solidaria preparó 3.000 croquetas de pollo y espinacas que volaron de los platos. Kika Colom trabajó codo con codo junto a su nieta, un relevo generacional que emociona y garantiza que esta cadena de ayuda no se rompe.

Pero detrás de cada croqueta hay un objetivo claro. Los fondos se destinan al proyecto de vivienda de transición para jóvenes extutelados, porque la realidad ha cambiado. Si antes la prioridad era conseguir empleo, ahora muchos chavales tienen trabajo, pero no encuentran dónde vivir, una carencia que frena su independencia plena.

El rastrillo completó la jornada con ropa, libros y antigüedades a precios simbólicos, pues la solidaridad es una actitud y no tiene precio.

El Corazón de s’Arenal

Hay personas que convierten la Navidad en algo más que luces y villancicos. Manolo, el alma de Las Sirenas en s’Arenal, es una de ellas.

Un año más, este hostelero de los de toda la vida ha reunido a clientes y amigos en su cena benéfica de fin de temporada. No es solo una cita gastronómica, es un abrazo colectivo a quienes más lo necesitan.

La fórmula es sencilla pero hermosa. Manolo invita a cenar, sus comensales responden con donaciones voluntarias que van directas al bote solidario. Este año, el objetivo emociona y compromete a partes iguales, ayudar a más de 200 familias de s’Arenal para que puedan tener unas Navidades dignas.

Nada de grandes discursos ni protocolos institucionales. Solo el calor de un restaurante que huele a buen guiso y mejores intenciones, donde cada euro recaudado se convierte en comida en la mesa, en una sonrisa de alivio, en la certeza de que nadie estará solo.

Cena Peña Taurina

Hay tradiciones que huelen a Navidad y saben a compromiso. La Peña Taurina Gastronómica Oro y Plata celebró su cena anual en el Castillo Hotel Son Vida, y lo hizo con el cariño y la elegancia que caracterizan cada encuentro organizado por su presidenta, Soledad Hidalgo.

Este año, más de 200 aficionados y amigos tuvieron el privilegio de escuchar a Mario Vilau, joven novillero de L’Hospitalet de Llobregat que ha conquistado la Liga Nacional de Novilladas 2025 con su entrega y ambición en el ruedo. El catalán, visiblemente emocionado, agradeció la invitación y confesó su ilusión por pisar la plaza de Palma muy pronto.

La noche transcurrió entre aplausos, anécdotas taurinas y ese ambiente familiar que solo se respira cuando la pasión une a la gente. El broche final llegó con el tradicional sorteo de regalos, que envió a los asistentes a casa con una sonrisa y el corazón calentito.

Parar es el mejor plan

Hay finales de año que piden algo más que brindis y propósitos apresurados. El último encuentro Oasis de 2025, creado por Silvana Caló Events, reunió en el Hotel Horizonte a un grupo de mujeres dispuestas a cerrar el año mirando hacia adentro.

La «Vision Board Party» comenzó con un desayuno de bienvenida cortesía de la tienda gourmet El Paladar, que supo a hospitalidad genuina. Después, Sofía Melado, life coach especializada en gestión emocional, guió una dinámica de cierre consciente del año. Entre agradecimientos y reflexiones, las participantes diseñaron sus tableros de visión, mapas emocionales donde plasmaron sueños, metas e intenciones para el 2026.

El ambiente distendido del hotel se llenó de tijeras, revistas, palabras susurradas y alguna que otra lágrima de esas que limpian por dentro.

«Buscamos generar momentos de tranquilidad, autocuidado y conexión auténtica», explica Silvana Caló, quien ya planea nuevos encuentros para el año que viene.

A veces, el mejor regalo que puedes hacerte no cuesta nada. Solo requiere detenerte, respirar hondo y preguntarte hacia dónde quieres ir.