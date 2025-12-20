Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Princesa Tatiana Radziwill, amiga íntima de la reina Sofía, fallece a los 86 años

Era habitual verlas juntas durante los veranos de la emérita en Mallorca

Tatiana Radziwill, junto a la princesa Leonor, la reina Sofía y Felipe VI, en una salida en verano de 2024.

Tatiana Radziwill, junto a la princesa Leonor, la reina Sofía y Felipe VI, en una salida en verano de 2024. / EUROPA PRESS

Europa Press/ Montse Terrasa

Palma

Tatiana Radziwill, prima segunda de la Reina Sofía y su gran apoyo en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad. Hija del Príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la Princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas exiliaron de Grecia durante la II Guerra Mundial.

Ha sido el periodista David Insua quien ha informado de la muerte de Tatiana: "Fallece Tatiana Radziwill, la inseparable prima 'Tatan' de la Reina Sofía. Durante toda su vida fue una de las grandes confidentes de la Emérita, que sin duda se sentirá un poco más sola".

Minutos más tarde, la revista ¡HOLA! ha confirmado su fallecimiento y ha informado que se produjo este viernes 19 de diciembre por la noche.

Tatiana Radziwill y su esposo, el doctor Jean Henry Fruchaud, han sido fieles acompañantes de doña Sofía durante sus estancias en Mallorca y sobre todo en los años en los que el distanciamiento con Juan Carlos era más evidente. Era muy habitual verles junto a la reina y a su hermana, Irene de Grecia.

La princesa Tatiana acompañó a la Reina en momentos cruciales de su vida, como fueron el primer encuentro con don Juan Carlos en el crucero Agamenon y su boda en Atenas, de la que fue dama de honor. Radziwill contrajo matrimonio en 1966 con Fruchaud, prestigioso cardiólogo francés, y solían instalarse en Marivent durante el verano.

