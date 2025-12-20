La Princesa Tatiana Radziwill, amiga íntima de la reina Sofía, fallece a los 86 años
Era habitual verlas juntas durante los veranos de la emérita en Mallorca
Europa Press/ Montse Terrasa
Tatiana Radziwill, prima segunda de la Reina Sofía y su gran apoyo en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad. Hija del Príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la Princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas exiliaron de Grecia durante la II Guerra Mundial.
Ha sido el periodista David Insua quien ha informado de la muerte de Tatiana: "Fallece Tatiana Radziwill, la inseparable prima 'Tatan' de la Reina Sofía. Durante toda su vida fue una de las grandes confidentes de la Emérita, que sin duda se sentirá un poco más sola".
Minutos más tarde, la revista ¡HOLA! ha confirmado su fallecimiento y ha informado que se produjo este viernes 19 de diciembre por la noche.
Tatiana Radziwill y su esposo, el doctor Jean Henry Fruchaud, han sido fieles acompañantes de doña Sofía durante sus estancias en Mallorca y sobre todo en los años en los que el distanciamiento con Juan Carlos era más evidente. Era muy habitual verles junto a la reina y a su hermana, Irene de Grecia.
La princesa Tatiana acompañó a la Reina en momentos cruciales de su vida, como fueron el primer encuentro con don Juan Carlos en el crucero Agamenon y su boda en Atenas, de la que fue dama de honor. Radziwill contrajo matrimonio en 1966 con Fruchaud, prestigioso cardiólogo francés, y solían instalarse en Marivent durante el verano.
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Gastronomía en Mallorca: el mapa definitivo de los mejores hornos de la isla
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes