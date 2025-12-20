Qué ponernos en Navidad con muchos planes y poco tiempo

Queremos ir arregladas, sentirnos bien y no complicarnos más de la cuenta. La clave está en elegir prendas con personalidad, que funcionen solas y nos resuelvan el conjunto sin esfuerzo.

Una de las grandes aliadas esta temporada son los kimonos. Los encontramos con bordados de lurex, lentejuelas, pedrería o incluso con detalles de pelo, y funcionan especialmente bien en invierno. Son cómodos, abrigan y, sobre todo, visten muchísimo. Puedes llevarlos sobre un vestido liso, cerrados como prenda principal o combinados con una camiseta básica de algodón y unos vaqueros. Son perfectos también para comidas de mediodía de Navidad, cuando queremos ir especiales, pero sin excesos.

Otra apuesta segura son las blusas con pedrería, strass o transparencias. Son de esas prendas que elevan cualquier conjunto sin necesidad de pensar demasiado. Funcionan muy bien con vaqueros, con pantalones sastre, con pantalones fluidos o de pinzas. Aportan ese punto festivo que apetece en estas fechas, pero con la ventaja de que no se quedan relegadas a una sola ocasión: bien combinadas, son piezas que vuelves a sacar una y otra vez para cenas, eventos o celebraciones a lo largo del año.

Las faldas de lamé, lurex o lentejuelas merecen un capítulo aparte. Son llamativas por naturaleza, por lo que la clave está en equilibrarlas bien. Quedan ideales con botas y un jersey sencillo, con una camisa masculina, con una camisa blanca oversize o incluso con una simple camiseta negra. También funcionan de maravilla con un blazer y una camiseta básica. Aquí es importante recordar que el protagonismo siempre lo tiene la falda, así que los accesorios mejor discretos.

El traje de chaqueta de terciopelo es otra opción infalible para las fiestas. Es elegante, favorecedor y una alternativa perfecta al vestido si no te apetece llevar uno. Funciona especialmente bien por la noche, pero no resulta excesivo si se combina de forma sencilla. Además, es un conjunto que puedes seguir utilizando durante todo el otoño e invierno, llevando las piezas juntas o por separado según la ocasión.

Y si hay una prenda estrella este invierno, es sin duda el abrigo de pelo. Los vamos a ver por todas partes porque son cálidos, cómodos y tienen la capacidad de elevar cualquier conjunto, incluso el más sencillo. Puedes llevarlo sobre un traje con deportivas, con un vestido largo y tacones, con faldas midi y botas planas, con zapatillas y sudadera, con prendas de cuero o efecto piel, o incluso con vestidos vaporosos y botas. Es una de esas prendas que te pones y ya estás vestida. Al final, se trata de elegir bien: pocas piezas, con carácter, que trabajen por ti y te permitan disfrutar de las Navidades con estilo y sin darle demasiadas vueltas al armario.