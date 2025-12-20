Cierra el restaurante de Pep Guardiola: "Nos hemos enfrentado a condiciones excepcionalmente difíciles"

Tras siete años abierto en el centro de Manchester (Reino Unido), Tast Català, el restaurante de Pep Guardiola, ha anunciado que cerrará sus puertas definitivamente este sábado.

El entrenador catalán llegó a la ciudad inglesa para entrenar al Manchester City en 2016 y, desde entonces, ha ganado 18 títulos con el equipo inglés: seis Premier League, cuatro Copas de la Liga, tres Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Tast Català

Pep Guardiola inauguró Tast Català en junio de 2018, dos años después de su llegada a la ciudad, con la finalidad de llevar la gastronomía catalana hasta el Reino Unido.

Ubicado en King Street, una de las calles del centro de la ciudad inglesa, Tast Català ha ofrecido durante estos años platos tradicionales que representan la identidad y la cultura de Catalunya.

Al cargo de los fogones se encontraba Paco Pérez, un chef andaluz que acumula cinco Estrellas Michelín entre los diversos establecimientos que dirige.

Motivos del cierre

La cuenta oficial del propio restaurante ha compartido un comunicado en redes sociales donde explican los motivos que les han llevado a cerrar el negocio.

“Como otros muchos, en el sector de la hostelería nos hemos enfrentado a condiciones comerciales excepcionalmente difíciles y a un aumento de costes”, argumentan en la publicación de Instagram.

Además, el equipo de Tast Català también ha querido agradecer el apoyo durante estos siete años y medio a sus clientes, proveedores y socios.

“Gracias por elegir cenar con nosotros, celebrar con nosotros y apoyarnos. Vuestra confianza en Tast nos ha mantenido a flote durante siete años y ha sido un privilegio abriros las puertas de nuestro restaurante”, comentaban, dando las gracias a sus clientes.