¿Sigues sin regalos de Navidad? Cinco propuestas de última hora para amantes de Mallorca

Con la llegada de diciembre y las Navidades a la vuelta de la esquina, las búsquedas de regalos originales vuelven a dispararse. En medio del ruido habitual de objetos, descuentos y consumo rápido, aquí tienes algunas propuestas menos convencionales para acertar con tus seres queridos.

Joyería con alma mallorquina

La silueta de la isla convertida en anillo —en dorado o plateado—, en colgante para un collar o en pendientes. La marca de diseño mallorquina La Palmesana (lapalmesana.com) ofrece además otras piezas con motivos distintos: la Catedral, la silueta de Palma, el emblemático acantilado de Sa Foradada, los tradicionales dimonis o el mensaje «Uep».

Los precios de estas joyas mallorquinas empiezan en 42,90 euros para los collares; las pulseras, desde 35,90 euros; y los pendientes, a partir de 32,90 euros.

Quienes estén en la isla pueden adquirirlas en el atelier de la artista Marga Pallicer, en la Plaça Llorenç Bisbal, 6, en Palma (martes y jueves de 17 a 20 h; miércoles y viernes de 10 a 13 h), o en el puesto número 15 del mercado navideño de las Ramblas (hasta el 6 de enero, todos los días de 10 a 14 h y de 16 a 20 h). En este último punto de venta la selección es incluso mayor que en la web.

Joyería con alma mallorquina / La Palmesana

Sumergirse en los spa de la isla con Hoteltreats

Tanto para la familia que viene de visita como para amigos que también viven en la isla: en la web hoteltreats.com se pueden encontrar de un vistazo numerosos hoteles de cuatro y cinco estrellas en Mallorca que permanecen abiertos en invierno y ofrecen day passes, por ejemplo para acceder al spa.

Los vales regalo (tarjetas regalo) están disponibles a partir de 15 euros. Si se activa la opción “¿Es un regalo?”, es posible añadir un mensaje personalizado para la persona destinataria y elegir un diseño. Antes de finalizar la compra, se aplica una tasa de gestión de 3 euros. El pago se realiza con tarjeta de crédito.

Una ventaja práctica: no solo pueden comprarse vales, sino que también es posible reservar directamente una experiencia concreta para una fecha específica en el hotel elegido.

En el caso de los vales regalo, los beneficiarios deberán contactar con el hotel antes de utilizarlos para hacer la reserva correspondiente con su número de vale.

Sensación de otro mundo: el Yhi Spa del Melià Palma Bay tiene day passes a partir de 25 euros / Hoteltreats

Herbes de Mallorca, el sabor de siempre con ojos nuevos

Desde 2017, David Fajardo y Susana Cáceres elaboran licores en el pueblo de Llubí, donde dirigen la Destilería Pareis. Además de varias variedades de ginebra y ron, producen unas excelentes Herbes de Mallorca. A diferencia de muchas otras hierbas comerciales de la isla, las suyas destacan por un menor sabor a anís y menos azúcar. En su lugar, predomina un estallido aromático de manzanilla, romero, yerba luisa, melisa, hojas de naranja y de limón, además de semillas de hinojo.

Las botellas de 70 cl (20 euros) pueden comprarse en la destilería (c/ Doctor Fleming, 8, Llubí) los lunes, martes, jueves y viernes, de 9.30 a 13.30 horas; los miércoles, en el mercado de Sineu. En Palma están disponibles en la tienda Flor de Sal d’Es Trenc, junto al Ayuntamiento. También pueden adquirirse en la tienda online: pareis.es.

Herbes de Mallorca de la Destilería Pareis / Pareis

Un libro para devorar

Aunque no sea de Mallorca, la novela Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres también es una buena opción. A primera vista, la autora Irene Solà narra la vida en una masía del Pirineo y de varias generaciones de mujeres que la han habitado. Pero en realidad, la escritora de 35 años prepara una especie de brebaje literario en el que se mezclan fantasía y hechos, presente y pasado, tradición oral y narración escrita.

El libro gira en torno al nacimiento y la supervivencia en una naturaleza todavía omnipresente; a la dureza y crudeza de la vida rural; a un pacto con el mismísimo demonio y al mal en estado puro. Todo ello basado en recopilaciones de cuentos y leyendas catalanas.

Y el resultado se lee con la misma hipnosis con la que sonaría el relato mítico de una anciana frente al fuego, en la cocina de una masía pirenaica. No es casualidad que el jurado de Der Spiegel colocara Te di ojos… en el tercer puesto de los mejores libros del año.

Libro "Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres", de Irene Solà / Editorial Anagrama

La ocasión perfecta para hacer de magnate inmobiliario, aunque sea solo por un día

Soñar con tener una casa propia en Mallorca es casi un deporte local. Ahora, al menos de forma lúdica, ese sueño puede hacerse realidad: el cómico valenciano Rubén García, residente en la isla desde hace casi ocho años, ha creado el juego de mesa “Possessions”, un “Monopoly a la mallorquina” cuyo nombre alude a las antiguas fincas señoriales de la isla.

El tablero reproduce el contorno de Mallorca, sobre el que se reparten lugares icónicos y contrastados: desde el lujoso barrio de Son Vida hasta el asentamiento marginal de Son Banya. Como en cualquier aventura inmobiliaria que se precie, no todo es comprar y vender: el camino está lleno de obstáculos y situaciones inesperadas.

Para eso están las cartas “Uep”, el equivalente mallorquín a las tarjetas de Suerte o Comunidad de “Monopoly”. Se dividen en tres categorías muy isleñas:

Mallorquí

Foraster

Guiri

El juego permite a los no mallorquines poner a prueba —y ampliar— sus conocimientos sobre la isla, mientras se familiarizan con esas peculiaridades tan propias del humor y la idiosincrasia local.

Precio: 39,95 €. Más información en possessions.es.