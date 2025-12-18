El alto precio del latón dispara el robo de pomos en portales de toda España: "Por cada uno pagan 12 euros"

"Yo no sé por qué son tan miserables, porque mira que hay que ser miserable para llevarse el tirador de una puerta. Se han llevado además los de varios portales de la calle". Manuel, portero de finca en un bloque del distrito madrileño de La Latina, observa todavía con incredulidad el hueco que han dejado los ladrones en la puerta de entrada al portal.

Tiradores, picaportes y manijas, elaborados normalmente con latón (una aleación de cobre y zinc que se cotiza casi al mismo precio que el bronce), se han convertido en el objeto de deseo de amigos de lo ajeno que luego los revenden en el mercado negro del metal y las chatarrerías. "Les pueden llegar a dar 10 o 12 euros por cada uno", comentan fuentes policiales sobre un objeto que nuevo en ferretería oscila entre los 30 y los 40 euros.

Estos ladrones, que suelen ir de dos en dos o de forma individual, están operando en Catalunya, Madrid y Castilla La Mancha. Allá donde van realizan en una noche numerosos robos, a veces desatornillándolos si pueden, con una mini radial amoladora o arrancándolos directamente.

Luego venden la mercancía al peso. Una de las últimas localidades que han sufrido este tipo de robos ha sido San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde durante varias noches del pasado noviembre arramblaron con decenas de tiradores en diferentes zonas de la ciudad. Ese mismo mes, otra persona fue detenida en Talavera de la Reina por haber sustraído más de un centenar de manillas de portales y embellecedores.

Manillas de portales sustraidas en Talavera de la Reina que fueron recuperadas el pasado mes de noviembre. / POLICÍA NACIONAL

"Hace poco dimos con uno de estos ladrones por la noche; llevaba más de 30 en una bolsa. Era un quinquillero, alguien que necesitaba dinero deprisa", comenta un policía del distrito madrileño de Moncloa.

El precio del latón en chatarrerías varía dependiendo de la calidad, la pureza y la chatarrería específica que compra el metal, pero actualmente oscila entre 2,90 €/kg y 4,30 €/kg. En Recuperadora2013, una empresa especializada de Barcelona, pagan al máximo el latón en el mercado legal: 4,30, un precio récord.

Tornillos antirrobo

"Compramos latón al valor más competitivo del mercado, asegurando un proceso rápido, transparente y con pago inmediato. No importa si tienes pequeñas cantidades o grandes lotes, nuestra prioridad es que obtengas el mejor precio por kilo de latón en Barcelona", afirman en su página web sobre un material conocido por su resistencia –es muy difícil de corroer– y durabilidad, ya que puede ser reciclado innumerables veces sin perder su calidad.

El latón, de hecho, es usado en numerosas aplicaciones, desde objetos de fontanería a maquinaria, instrumentos musicales u objetos de decoración.

Varios barrios de Bilbao y otros de Madrid como Lucero o Valdezarza también han sido lugares donde se han vivido estos meses estos sorprendentes robos, en algunas ocasiones hasta en dos ocasiones. En algunos casos, los inquilinos han optado por soldar el pomo directamente a la puerta o colocar tornillos antirrobo.