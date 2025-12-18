Cinco ventajas de vivir en Mallorca: una influencer comparte sus impresiones de la isla tras mudarse desde Sevilla

La creadora de contenido de viajes Carmen Llatas ha compartido un vídeo en el que resume cinco cosas que le encantan de su nuevo hogar en Mallorca, donde se mudó hace tres meses tras haber vivido siempre en Sevilla. En su relato, Llatas sitúa la decisión como la continuidad de un deseo: hace un año intentó instalarse en la isla, pero por motivos laborales tuvo que volver. “No fue un punto final, sino una puerta abierta”, explica, describiendo esta etapa como un sueño cumplido. Aunque reconoce que no sabe cuánto tiempo se quedará, su idea es permanecer “una temporada larga”.

La casa, el primer flechazo: luz natural, vistas y “todo verde”

El primer punto que destaca es la vivienda. “La casa es preciosa”, cuenta. Según describe, lo que más valora es la sensación de amplitud y bienestar: muchísima luz natural, vistas bonitas y un entorno marcado por el verde, un contraste que subraya como parte esencial de su nuevo día a día.

Su segundo motivo tiene que ver con el estilo de vida: vivir a las afueras. Llatas lo presenta como algo nuevo para ella, pero rápidamente lo convierte en declaración personal: “Yo no soy para nada una chica de ciudad”. Aunque en Sevilla vivía en un pueblo y tenía “todo a mano”, ahora dice valorar más despertar escuchando pájaros y mirar por la ventana para ver “todo verde” que la comodidad de tenerlo todo cerca. Un cambio que, para ella, compensa el esfuerzo de mudarse y reconstruir rutinas.

Vivir en una isla: mar cerca, naturaleza y montañas

La tercera ventaja es casi una promesa de infancia: vivir en una isla. Llatas insiste en su vínculo con el mar y en la importancia emocional de tenerlo cerca: “Me apasiona el mar y tenerlo cerca para mí es súper importante”.

A esa idea suma el paisaje completo: no solo “aguas saladas”, también naturaleza y montañas que describe como “súper bonitas”, una combinación que asocia a su bienestar y a una vida más conectada con el entorno. En el cuarto punto, Llatas conecta el lugar con su momento vital: se declara “primeriza” en el triatlón y cuenta que lleva un tiempo entrenando con la bici. Y ahí Mallorca aparece como escenario ideal: “Es el paraíso del ciclista”, asegura, remarcando que cada ruta le resulta “preciosa”.

La cercanía del mar le permite además entrenar natación en aguas abiertas, algo que define como “una gozada”. Destaca un detalle muy visual: la visibilidad del agua, “súper clara”, y la diferencia entre nadar sin ver y hacerlo contemplando el fondo, la arena blanca y el paisaje submarino.

Atardeceres desde casa: el cierre perfecto del día

Por último, Llatas se queda con un clásico que, en su caso, se vuelve personal: los atardeceres. Habla de “colores preciosos” y de la “suerte” de poder verlos desde casa, especialmente desde una zona de la terraza que quiere transformar en su futuro despacho. Con esa imagen, cierra su lista de “cinco cositas” que, según dice, le hacen más feliz en su día a día en Mallorca.