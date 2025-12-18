Canarias se consolida como el gran ‘hub’ Atlántico

Canarias ha concluido con éxito su gira de eventos empresariales impulsada por el Gobierno de Canarias, a través de su Agencia de Promoción Económica (Proexca), con el objetivo de posicionar el archipiélago como plataforma de negocios y hub atlántico de referencia para la expansión de empresas nacionales. Este mensaje estratégico se apoya en un ecosistema diferencial que combina talento, calidad de vida, conectividad y un régimen fiscal exclusivo.

Los tres encuentros, celebrados bajo la marca ‘Canarias, tu mejor versión’, tuvieron lugar en Sevilla, Zaragoza y Madrid, reuniendo a empresas e inversores para poner en valor las ventajas competitivas de las islas como plataforma de crecimiento. La iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno de Canarias por internacionalizar su economía y apoyar a compañías que buscan expandirse aprovechando las condiciones únicas del archipiélago.

Los eventos contaron con ponentes de primer nivel procedentes de sectores clave como el tecnológico, la innovación, el aeroespacial, la animación, los videojuegos y el audiovisual. En Sevilla, la mesa redonda reunió a Beltrán Pérez García (CTA), Francisco José Fernández Olmedo (Ayesa), Antidio Viguria Jiménez (CATEC) y María Dolores Rodríguez Mejías (AECONOMIA XXI). En Zaragoza participaron Alejandro F. Ibrahim Perea (Clúster Aeroespacial de Aragón), Pedro Lozano Alcolea (Clúster TIC de Aragón/Imascono), María Dolores Rodríguez Mejías (AECONOMIA XXI), Antonio Iglesias (ARADEV/Kraken Empire) y Santiago Navarro (CLADA/TIN 50). Por su parte, en Madrid intervinieron Xosé Zapata (Clúster de Animación de Madrid), Carlo D’Ursi (Asociación Madrileña Audiovisual), María Dolores Rodríguez Mejías (AECONOMIA XXI) y Beatriz Arias (DigitalES).

Además, las jornadas incluyeron diálogos individuales moderados por Martí Saballs (Prensa Ibérica) y presentados por Susana Criado, con la participación de Antonio Ramírez (INESPASA/AERO Sevilla), Leandro Gayango (Tier1), Esther Borao (Instituto Tecnológico de Aragón), Juan José Cornejo (Startical), Carlos Fernández de la Peña (Telespazio Ibérica) y Jorge Barrero (Fundación COTEC).

Las oportunidades de expansión también se reflejaron en casos de éxito de compañías ya instaladas en Canarias, cuyas experiencias fueron compartidas por Javier Alejo (Ghenova), Fran Barea (The Game Kitchen), Beatriz Calvo Pérez (NUNSYS GROUP), Alejandro Aliaga (IASOL), Jesús Pérez Narezo (Lãberit) y Rubén Criado (ARQUIMEA).

En términos de impacto, el roadshow generó más de 1.741 empresas estratégicas impactadas y contó con la asistencia de cerca de 250 compañías. Sumado a las ediciones anteriores, este trabajo se ha traducido en dos misiones inversas multisectoriales que llevaron a 25 empresas a las islas, interesadas en una posible instalación.

El objetivo central de la gira ha sido impulsar la inversión nacional hacia sectores clave para la diversificación económica, con un crecimiento especialmente destacado en varias áreas. En el sector audiovisual, 2024 cerró con un récord de 154 rodajes y 218 millones de euros de inversión, generando más de 14.600 empleos directos. La industria del videojuego ha duplicado su presencia en los últimos cuatro años, situando a Canarias como la cuarta comunidad española en apoyo al sector. En el sector TIC, el archipiélago cerró 2024 con 3.074 empresas activas (un 6% de crecimiento interanual) y más de 950 millones de euros en Valor Añadido Bruto. En cuanto al aeroespacial, el Gobierno de Canarias lo ha declarado área estratégica e impulsa la Estrategia Aeroespacial Canaria, con una estimación de generación de más de 1.500 millones de euros en los próximos años y potencial para crear más de 1.500 empleos cualificados, consolidando al archipiélago como referente internacional.

El relato sectorial que acompaña la gira se completa con indicadores que refuerzan su posicionamiento: en 2024, el audiovisual registró 154 rodajes y 218 millones de inversión; la economía azul alcanzó el 7,18% del PIB; el ecosistema TIC cerró el año con 3.074 empresas activas; y los semiconductores ya sostienen empleo cualificado. La conclusión editorial es clara: Canarias se proyecta como puente entre Europa, África y América, y busca ser —más que un destino— una decisión estratégica para empresas que quieren optimizar fiscalidad y ganar proyección internacional con garantías regulatorias europeas.