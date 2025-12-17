Gastronomía
El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes
El local de comida japonesa más grande de Balears, inaugurado este miércoles en el polígono de Son Malferit, separa la cocina fría de la caliente «para priorizar la seguridad alimentaria»
El restaurante Toki Sushi abrió este miércoles sus puertas en el polígono de Son Malferit y sorprendió a los asistentes por el enorme espacio, con cabida para 400 comensales.
Sin embargo, como dice Fang Ji, uno de los socios del bufet de sushi más grande de Balears, «ser más grande no significa ser mejor. Nos hace mejores y más responsables priorizar la seguridad alimentaria".
"Por eso tenemos dos cocinas, una fría para sushi y una caliente para el resto de platos, y otra estancia aparte para cortar el pescado», en palabras del copropietario sobre los precedentes de intoxicaciones que se han producido en otros grandes bufetes de este tipo.
Bufet libre
El establecimiento ubicado en la calle del Hort de les Ànimes 20 ofrece 300 variedades de platos, entre los que hay sushi, niguiri, gunkan, wok, poke bowl, temaki, onigiri, sashimi, tataki, dimsum, fideos, carnes y hasta milanesas para los que no son aficionados a la comida japonesa.
Precio
Los precios del bufet son fijos: De lunes a viernes al mediodía cuesta 19,95 euros los adultos y 11,95 euros los niños, mientras que las cenas, fines de semana y festivos el bufet sube a 29,95 euros y 15,95 el infantil.
"Sushi exclusivo"
Durante tres meses tendrán «un sushi exclusivo» con un fin solidario, ya que lo recaudado por su venta irá destinado al hospital de Son Llàtzer, según explicó Fang Ji.
Los ingredientes de esta pieza especial fueron escogidos por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, y el presidente de la AECC en Balears, José Reyes, con el asesoramiento del maestro de sushi del restaurante.
Los invitados a la velada también asistieron al corte de la cinta inaugural y degustaron un menú del nuevo proyecto gastronómico que une tradición y estilo propio.
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- La Guardia Civil de Baleares investiga a la plataforma Tarillium por una ciberestafa de 90.000 euros
- El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026
- Mallorca no cuenta ni en turismo
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- Desayunar fuera en Mallorca y pagar 7,50 euros: la cuenta que ha encendido las redes
- Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico