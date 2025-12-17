El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes

El restaurante Toki Sushi abrió este miércoles sus puertas en el polígono de Son Malferit y sorprendió a los asistentes por el enorme espacio, con cabida para 400 comensales.

Sin embargo, como dice Fang Ji, uno de los socios del bufet de sushi más grande de Balears, «ser más grande no significa ser mejor. Nos hace mejores y más responsables priorizar la seguridad alimentaria".

"Por eso tenemos dos cocinas, una fría para sushi y una caliente para el resto de platos, y otra estancia aparte para cortar el pescado», en palabras del copropietario sobre los precedentes de intoxicaciones que se han producido en otros grandes bufetes de este tipo.

Bufet libre

El establecimiento ubicado en la calle del Hort de les Ànimes 20 ofrece 300 variedades de platos, entre los que hay sushi, niguiri, gunkan, wok, poke bowl, temaki, onigiri, sashimi, tataki, dimsum, fideos, carnes y hasta milanesas para los que no son aficionados a la comida japonesa.

Dos cocineros en pleno proceso de elaboración / Manu Mielniezuk

Precio

Los precios del bufet son fijos: De lunes a viernes al mediodía cuesta 19,95 euros los adultos y 11,95 euros los niños, mientras que las cenas, fines de semana y festivos el bufet sube a 29,95 euros y 15,95 el infantil.

"Sushi exclusivo"

Durante tres meses tendrán «un sushi exclusivo» con un fin solidario, ya que lo recaudado por su venta irá destinado al hospital de Son Llàtzer, según explicó Fang Ji.

Los ingredientes de esta pieza especial fueron escogidos por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, y el presidente de la AECC en Balears, José Reyes, con el asesoramiento del maestro de sushi del restaurante.

Los invitados a la velada también asistieron al corte de la cinta inaugural y degustaron un menú del nuevo proyecto gastronómico que une tradición y estilo propio.