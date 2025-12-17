El Gobierno financiará los planes frente a inundaciones e incendios de municipios de menos de 5.000 habitantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles varias medidas que pondrá en marcha para mejorar la resiliencia climática de España ante los extremos climáticos. Por un lado, Sánchez ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica financiará los planes frente a inundaciones de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes y que, paralelamente, invertirá hasta 20 millones en medidas de prevención frente a incendios en estas localidades que, en total, podrían suponer hasta 6.800 ayuntamientos. Por otro lado, también ha anunciado la creación de la primera red estatal de refugios climáticos para que, más allá de los recursos que han desplegado distintas administraciones, los ciudadanos de todos los territorios españoles tengan manera de refugiarse de las cada vez más altas temperaturas del verano.

Estas medidas, anunciadas este miércoles durante la presentación de la nueva propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, se pondrán en marcha oficialmente en los próximos meses. Paralelamente, el Gobierno afirma que seguirá trabajando para la aprobación de la primera gran hoja de ruta de "soluciones prácticas" sobre cómo hacer frente a los 140 riesgos climáticos a los que se enfrenta España. En este sentido, Sánchez ha anunciado que la propuesta "actualizada y reforzada" de Pacto de Estado que se ha presentado hoy, en la que se detallan hasta 80 medidas distintas para mejorar la respuesta ante emergencias naturales o mejorar la resiliencia hídrica, aún está sujeta a su debate en el Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, para salir adelante necesitará reunir el consenso de los grupos políticos.

Medidas frente a riesgos climáticos

Según lo anunciado este miércoles, la última propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática incluye un total de 15 ejes de actuación y 80 medidas para hacer frente a diferentes amenazas climáticas. En materia de resiliencia hídrica, por ejemplo, se contemplan acciones concretas para hacer frente al riesgo creciente de las inundaciones. Destaca, por ejemplo, del mandato para "desarrollar o actualizar" planes autonómicos y locales para minimizar riesgos en zonas inundables "a través de la prevención y la limitación de usos del suelo y edificaciones". También se habla de la creación de un Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española para abordar los riesgos específicos que sufren estos territorios.

En la lucha frente a incendios, el plan propone "una gestión activa y anticipatoria de los montes" frente al riesgo de los grandes fuegos forestales como los vividos el verano pasado. Para ello se plantean actuaciones como "tratamientos silvícolas preventivos" como "quemas prescritas", "el uso planificado del fuego de baja intensidad" y prácticas tales como "la ganadería extensiva y el pastoreo, la innovación en tecnologías y maquinaria para trabajos forestales". En esta línea también se plantea "aumentar los recursos disponibles por parte de todas las administraciones para avanzar en la resiliencia del mundo rural" así como el impulso de "nuevos sistemas de ayudas para actividades del sector primario" y "pagos por servicios ecosistémicos" como la gestión forestal, la agricultura regenerativa, la protección y restauración de la biodiversidad o la prevención de incendios.

El plan recoge una propuesta para actualizar los planes de prevención de riesgos laborales ante los escenarios climáticos extremos

Otro de los grandes ejes del Pacto es la "protección de la salud de las personas frente a los impactos del clima" como, por ejemplo, el calor extremo. Para ello, se contemplan medidas como el impulso de programas para la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética de viviendas, centros educativos y espacios de trabajo, "especialmente los más vulnerables" ante las altas temperaturas. También se habla de "incluir nuevos estándares para la prevención de riesgos laborales vinculados a la emergencia climática", desarrollar protocolos de adaptación sectoriales para limitar la exposición de los trabajadores a altas temperaturas, así como la creación de un nuevo "mecanismo de cese de actividad climático" para trabajadores autónomos.