La cocinera Marga Coll dedica un libro a postres mallorquines para hacer en familia

La cocinera Marga Coll y el ilustrador Tomeu Pinya repiten alianza con la editorial Dolmen para dar a conocer la cocina mallorquina a los niños, porque, según advierte la chef, los platos tradicionales de Mallorca están desapareciendo de las casas y la manera de que pervivan es cocinándolos. Tras un primer volumen en el que se recogieron las recetas de panades, escaldums, llom amb col o arròs brut, ahora se ha publicado Les receptes dolces de Miceli per cuinar en família, con el paso a paso para elaborar doce postres.

Marga Coll y Vicente García, durante la presentación del recetario. / B.RAMON

Marga Coll (Selva, 1976) ha elegido doce recetas dulces “fáciles, que no son diferentes de las originales”, ha explicado este pasado martes en la presentación de Les receptes dolces de Miceli per cuinar en família en la librería Baobab de Palma. Como en el anterior libro, la chef ha asociado una receta a cada mes, guiándose por las tradiciones del calendario y los productos de temporada. Así, en diciembre, la cocinera propone elaborar coques de torró, mientras que en enero sugiere la ensaimada y el sorbete de mandarina en febrero. Rubiols, crespells, coca de quarto, coca de patata, cremadillos, gelat d’ametlla, gató d’ametlla, bunyols y greixonera de brossat forman parte de este dulce recetario, que ya se ha puesto a la venta por 12 euros y que tiene versión en catalán y otra en castellano.

Páginas interiores del libro, con lareceta de ensaimada explicada paso a paso. / Dolmen Editorial

Para facilitar que los niños que todavía no sepan leer bien puedan cocinar igualmente, el paso a paso de cada receta está ilustrado. Además, el dibujo de Marga Coll explica cuál es su toque personal y con qué hay que tener cuidado para no quemarse o cortarse o simplemente para lograr el sabor deseado.

Coll afirma que se siente responsable de contribuir a que la gente cocine más y haga recetas de siempre. “En Mallorca tenemos un problema muy grande, la cocina mallorquina está desapareciendo de las casas”, advierte la chef del restaurante Miceli, en Selva, de su barra en el Mercat d’Inca, y de Arrels, en el Hotel De Mar Gran Meliá en Illetes. En su opinión, la escasa presencia de las recetas tradicionales en los menús familiares diarios se debe a que la gente ya no cocina en casa como antes y a que los paladares se están acostumbrando a otro tipo de sabores, algo en lo que también juega a la contra la comida de los comedores escolares. “En las escuelas se están acostumbrando a comer mal”, cree la cocinera. Por ello insiste en educar a los niños en esos platos de siempre y que aprendan a cocinarlos para asegurar su pervivencia.

Otra muestra del trabajo de Marga Coll y el ilustrador Tomeu Pinya. / Dolmen Editorial

Vicente García, fundador y responsable de Dolmen, recalca que “este libro está dirigido a toda la familia” y que después de la experiencia del primer volumen dedicado a platos salados se animaron a esta segunda entrega centrada en los postres.