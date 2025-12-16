Lotería de Navidad: estos son los números más buscados en Palma

Las administraciones de lotería de Palma afrontan su semana grande, la más esperada, con la satisfacción de cerrar un año en positivo y con todas las miradas en el día 22, cuando se celebrará el Sorteo Extraordinario de Navidad. Los loteros consultados por este diario cifran en torno al 5 por ciento el incremento en ventas de décimos de Navidad.

«De momento las ventas están yendo muy bien, mejor que el año pasado por estas mismas fechas, diría que alrededor de un 3 por ciento más, siendo realmente optimistas. Somos una de las administraciones que más vendemos», afirma Roberto Aguiló, al frente de La Esquina de Oro.

Videntes y numerólogos

Las colas siempre son protagonistas en esta administración, la número 6, la de El Corte Inglés de Avingudes, donde estos días los jugadores se lanzan la caza de décimos con terminaciones como el 5 y el 7, las más pedidas. «Como cada año siempre hay alguien que predice que tocará un número. Este año un adivino ha asegurado que será el 50056, un número que me acaban de pedir hoy mismo», confiesa Aguiló. «Más que en los adivinos, creo en la estadística pero bueno, en este juego nunca se sabe. No es que crea en los adivinos pero hay gente con ciertas capacidades, y no quiero ser yo el que las ponga en duda», añade.

La administración número 6, ayer al mediodía / Gabi Rodas

En este sentido, el de los videntes, tarotistas y numerólogos, citar dos apuestas más, la del Maestro Joao, quien asegura que la terminación 73 podría aparecer entre los premios importantes —para el Gordo opta por el 35040—; y la de David Hernando, quien basándose en un método numerológico asociado a la palabra Dana ha llegado a dos posibles combinaciones: 00420 o 40020 como aspirantes a llevarse el primer premio.

Las terminaciones más buscadas

«Se pide mucho la terminación 13, vendida casi toda a principios de temporada; y también la 7, la 69 también, el 8… La gente busca mucho su fecha de nacimiento en los décimos y, sobre todo, números particulares relacionados con la familia. A los hijos les gusta comprar el décimo con el que siempre jugaban sus padres», señala Leo Abellanet, responsable de la administración número 13, donde también han registrado un incremento en las ventas, «un poquito más» que en 2024.

Los menores de 35, los que menos juegan

«Con los jóvenes tenemos un problema, una barrera», subraya Abellanet, quien reflexiona sobre un fenómeno: los menores de 35 años representan menos de 2 de cada 10 jugadores de la Lotería de Navidad, según el informe Juego y Sociedad del Consejo empresarial del Juego. «El juego está vinculado a una noción de vicio, pero la experiencia del juego en sí yo la veo positiva, porque es algo que al fin y al cabo te estimula, te genera una ilusión, y también te puedes ganar un buen dinero si das con el bote. Al margen de ganar o no, desarrollas otras cualidades como puede ser la resistencia a la frustración, que no todo te va a salir a la primera, que tienes que perseverar», apunta este administrador.

Pepe Alemany está al frente de la administración número 9 / Gabi Rodas

Pepe Alemany, responsable de la administración número 9, también está ilusionado a pocos días del sorteo: «Hemos vendido un poquito más que el año pasado, en torno al 5 por ciento, aunque todavía falta esta semana, que es muy importante». En la misma línea se expresa Antonia Horrach, de El Dimoni, la admistración número 1 de Palma. «Hemos aumentado mucho las ventas, y tenemos mucho trabajo. La gente compra con ilusión, y más aquí, que ha tocado varias veces».