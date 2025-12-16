Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impulsan el I Concurs de cuina amb Sobrassada de Mallorca IGP

El certamen está dirigido a bares y restaurantes, que deberá elaborar un plato con este producto local

La sobrassada de Mallorca IGP es el ingrediente indispensable para concursar.

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

La IGP Sobrassada de Mallorca promueve un concurso de cocina con este conocido producto local dirigido a bares y restaurantes con la intención de que estos establecimientos incorporen a su carta un plato en el que la sobrasada sea el ingrediente principal y reconocible.

Los bares y restaurantes se pueden inscribir en el I Concurs de cuina amb Sobrassada de Mallorca IGP en la web del Consejo regulador de este producto hasta el 30 de enero. Del 1 al 28 de febrero, estos establecimientos deberán ofrecer ese plato con sobrasada, con precio libre anunciado en la sala o en su carta, para que sus clientes lo puedan degustar y votar.

Los organizadores del certamen admitirán tanto técnicas tradicionales o contemporáneas y valorarán el uso de producto local, pero no aceptarán propuestas elaboradas con sobrasada sin certificación IGP (Indicación Geográfica Protegida). El jurado profesional elegirá los tres restaurantes que pasarán a la fase final, que se celebrará durante la Mostra de Cuina de les Illes Balears, y de la que saldrá el ganador.

Tal como informa el Consejo Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca, al realizar la inscripción, cada establecimiento deberá aportar los datos del local, la ficha técnica de la receta, el nombre del plato y una autorización de derechos para su difusión.

"Con este concurso queremos acercar la IGP a la ciudadanía desde la carta de cada restaurante, y reconocer el talento de quienes elevan nuestra Sobrassada de Mallorca IGP a través de la técnica y el relato del territorio", señalan desde el Consejo Regulador.

