La actriz española Ana Obregón niega romance con Epstein: "Me repugna haber sido su amiga"

La actriz española Ana Obregón negó este martes haber tenido un 'affaire' con el magnate y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, y explicó que solo fueron amigos en la década de 1980 y que entonces le pareció "educadísimo" y "maravilloso", pero que ahora le "repugna" haber tenido esa amistad con él.

Ana Obregón hizo estas declaraciones en un programa de la cadena de televisión Antena 3, donde ha respondido a un artículo publicado en el diario The New York Times que sostiene que Epstein comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz y otras familias españolas, quienes le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra.

Obregón contó que conoció al magnate a mediados de la década de los años 80 del pasado siglo, cuando estuvo viviendo en Estados Unidos y pasó un tiempo en Nueva York.

En aquel entonces le pareció "la persona más maravillosa del mundo". "Me gustaba tanto... que luego imagínate mi cara", lamentó la intérprete, conocida en España por series como 'Ana y los siete' o por ser en muchas ocasiones una de las encargadas de despedir en televisión los años cada 31 de diciembre desde la céntrica Puerta del Sol de Madrid.

"Este es un tema delicado, un tema que me repugna en lo que se convirtió este ser humano. Me repugna. Me hierve la sangre", enfatizó Obregón.

Cuando le conoció, según recordó, ella salía con el cantante Miguel Bosé y como Epstein le parecía "muy guapo" decidió presentárselo a su hermana Amalia. "Parecía que iba a saltar la chispa con ella, pero no saltó", dijo.

Después de ese episodio, Obregón reconoció que él intentó "un no sé qué" con ella, pero ella no quiso ir más allá de la amistad.

Señaló a continuación que nunca sospechó que fuera un depravado sexual: "Con 27 años que tenía entonces no iba a hacer de pederasta, pero no lo sé. Yo lo que he vivido, que no me separaba de él, no lo vi nunca".

Obregón continuó relatando que, tras esta etapa en Nueva York, en 1984 se fue a Los Ángeles a rodar la película 'Bolero' y ya no volvió a saber de él.

Se enteró de su detención en 2010 cuando se encontraba en Miami coincidiendo con que su hijo se había ido a estudiar a Estados Unidos.

"Veo una serie de un depredador sexual y al final de la serie ponen: caso de Jefrey Epstein: no me lo podía creer". De esta forma ha dicho que fue como se enteró de lo ocurrido con el que había sido su amigo.

Acto seguido llamó a su hermana Amalia para contárselo, apostilló la actriz.