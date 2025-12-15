Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un turista se sorprende al ver a decenas de viajeros durmiendo en el aeropuerto de Mallorca: "No sé por qué"

En las imágenes se pueden ver a numerosos pasajeros tumbados en bancos, mesas e incluso en el suelo con mantas y almohadas improvisadas

Un turista se sorprende al ver a decenas de viajeros durmiendo en el aeropuerto de Mallorca: "No sé por qué" / mallorcaplug2026

Duna Márquez

Palma

Un turista ha publicado recientemente unas imágenes en el aeropuerto de Palma en las que se muestra sorprendido al comprobar la gran cantidad de personas que se encuentra durmiendo en distintas zonas de la terminal. Grupos de viajeros de todas las edades ocupan bancos, mesas e incluso el suelo, buscando un momento de descanso entre sus desplazamientos.

En las imágenes compartidas por el visitante, se puede apreciar cómo algunos pasajeros se acomodan con mantas improvisadas, antifaces o mochilas como almohadas, mientras otros aprovechan cualquier espacio disponible para descansar. El autor de las fotografías comenta en sus redes: "La gente en Mallorca no duerme. No sabemos por qué. ¿Qué piensas?", dejando entrever su asombro ante la escena cotidiana de la terminal, especialmente fuera de las horas punta.

El aeropuerto de Palma, uno de los más transitados de España, registra a diario miles de pasajeros, lo que a menudo provoca situaciones como estas, donde los viajeros buscan cualquier rincón para descansar antes de continuar su viaje. Otras teorías podrían girar en torno a la concepción de Mallorca como destino de ocio nocturno, dejando entrever que se trata de jóvenes somnolientos después de varios días de noches en vela y fiesta.

@mallorcaplug2026 People in Mallorca don't sleep. We don't know why. What do you think? 😬😬😬😬😬 IM THE BEST PLUG IN MALLORCA 🍀🍫❄🐎💊💧🍯📱⬇ #mallorca #magaluf #malle #ladsholiday #fyp ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

