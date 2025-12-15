¿Qué es mejor, ligar cara a cara o por 'apps' de citas?: esta vecina de Palma lo tiene claro
Un creador de contenido mallorquín vuelve a viralizarse al dar voz a una mujer mayor que cuestiona el amor digital y reivindica las miradas, la presencia y el contacto real
El creador de contenido mallorquín Edu Rodríguez ha vuelto a generar conversación en redes con uno de esos vídeos que, sin buscarlo, acaban tocando un nervio colectivo. Esta vez lo ha hecho desde el Rata Market, celebrado en el Palau de Congressos de Palma, donde una entrevista espontánea con una mujer mayor ha terminado convirtiéndose en una reflexión viral sobre cómo ligamos hoy y cómo se hacía antes.
“Yo uso Tinder”
El vídeo comienza con una frase que descoloca tanto al creador como a quienes lo ven: “Yo uso Tinder”, dice entre risas Lola, la protagonista inesperada del clip. A partir de ahí, Edu le lanza una pregunta sencilla sobre cómo se ligaba antes, y la respuesta se convierte en una auténtica masterclass sobre relaciones, presencia y tiempo.
Lola explica que antes el interés no nacía de una imagen, sino de observar cómo respiraba la otra persona, cómo hablaba, cómo se movía o incluso cómo olía. Para ella, una foto no puede competir con todo lo que transmite alguien en directo. “Aporta más información que una imagen”, viene a decir, cuestionando el sentido de ligar exclusivamente por internet cuando se tiene cierta edad y cierta experiencia.
Más que una entrevista, una reivindicación
En la descripción del vídeo, Edu Rodríguez resume el impacto del encuentro con una frase clara: la persona más moderna que se cruzó en el mercado no tenía 20 años. El creador subraya la energía de Lola, su lucidez y la manera en que, casi sin pretenderlo, pone frente al espejo a una generación acostumbrada a deslizar perfiles. No es la primera vez que Rodríguez utiliza su contenido para reivindicar el valor de las personas mayores, darles espacio y recordar que siguen teniendo mucho que decir.
