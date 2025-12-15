Un mallorquín emociona en redes al cuidar a su vecino de la tercera edad: “Hay personas que viven puerta con puerta y están solas”

El creador de contenido mallorquín Edu Rodríguez ha generado cientos de interacciones en redes sociales tras compartir un vídeo sencillo pero cargado de significado. En él se le ve ayudando a uno de sus vecinos de la tercera edad a recortarse la barba y las uñas, una escena cotidiana que se ha convertido en un potente alegato contra la soledad que sufren muchas personas mayores.

Rodríguez vive en un edificio intergeneracional, un espacio en el que jóvenes y personas mayores conviven y participan en actividades comunitarias pensadas tanto para acompañar a quienes envejecen solos como para que las generaciones más jóvenes aprendan, compartan tiempo y bajen el ritmo. “Hay personas que viven puerta con puerta contigo y pueden pasarse días sin que nadie les pregunte cómo están”, escribe el creador en el texto que acompaña al vídeo.

Parar para tocar un timbre

En su publicación, Edu reflexiona sobre el ritmo acelerado del día a día y cómo, entre el trabajo, las obligaciones y el móvil, muchas veces se pasa por alto a quienes más cerca están. Cuenta que aquel día decidió parar, tocar un timbre y entrar en casa de un vecino que vive solo para ayudarle con algo tan básico como el cuidado personal. Lo que para muchos puede parecer una tarea menor, para su vecino se convirtió en un rato de conversación, risas tranquilas y compañía.

El creador subraya que pasar tiempo con personas mayores “te baja una marcha” y recuerda que un simple “¿necesitas algo?” puede significar mucho más de lo que parece. “No suelen pedir ayuda, pero la necesitan más de lo que imaginamos”, señala en su mensaje.

Una llamada a la acción

Más allá del impacto emocional del vídeo, Edu Rodríguez lanza una invitación clara a su comunidad: no pide que se comparta la publicación, sino que cada persona piense en alguien cercano, un vecino, un familiar, alguien que siempre ve solo, y haga un pequeño gesto por él o ella esa misma semana. También anima a contarlo en los comentarios, convirtiendo la reflexión individual en un compromiso colectivo.