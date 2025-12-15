Las 10 mejores ciudades de Europa donde celebrar Nochevieja

A pocas semanas de terminar el año, Waynabox, la primera empresa en ofrecer viajes sorpresa, ha seleccionado las mejores ciudades europeas en las que celebrar Nochevieja. Los destinos seleccionados se caracterizan por celebrar importantes espectáculos muy multitudinarios para darle la bienvenida a 2026 con conciertos, fuegos artificiales y un ambiente increíble.

10 ciudades donde celebrar Nochevieja

En primera posición este año, Waynabox ha seleccionado Madrid, puesto que la famosa revista Time Out la ha nombrado como la mejor ciudad de Europa en la que celebrar Nochevieja. Además de la mundialmente famosa cuenta atrás en la Puerta del Sol, muchos bares y discotecas de la ciudad organizan grandes fiestas en las que celebrar el nuevo año hasta la madrugada. Y, de desayuno, por supuesto, chocolate con churros.

Las mejores vistas para admirar los espectaculares fuegos artificiales de Praga se consiguen desde la orilla del río Moldava o en alguno de los puentes que lo cruzan, en especial, el Puente de Carlos, aunque suele llenarse rápido. Waynabox aconseja, además, aprovechar la escapada para visitar su mercadillo navideño, uno de los pocos de Europa que dura hasta el 6 de enero.

Visitar Roma, la capital de Italia por Nochevieja (o La Festa di San Silvestro, como la llaman los italianos), es sinónimo de fiestas multitudinarias al aire libre y de fuegos artificiales. Waynabox destaca dos puntos muy céntricos de la Ciudad Eterna en los que se suelen congregar miles de locales y turistas: la Piazza del Popolo y el Circo Massimo.

Los fuegos artificiales sobre el Támesis, a pie del London Eye, son de los más espectaculares del continente. Se trata de una fiesta masiva en Londres que reúne a decenas de miles de personas, por lo que Waynabox recomienda ir con antelación. Después, las opciones para continuar la fiesta en los distintos clubs de la ciudad son infinitas.

Cada año, Ámsterdam, la capital de Holanda, celebra un gran evento con música desde las 22.30 y hasta medianoche en la Plaza de los Museos para celebrar el cambio de año. Además, al igual que en Berlín, se organizan también numerosas fiestas semiprivadas en muchas de las discotecas de música house y techno de la ciudad.

En Edimburgo, Escocia, la fiesta de Nochevieja dura 3 días seguidos. Se trata de la fiesta de Hogmanay, palabra escocesa para referirse a la noche del 31 de diciembre. Fuegos artificiales, hogueras, música al aire libre, fiestas en sus numerosos pubs… Una visita obligada para los más fiesteros.

Cracovia, la segunda ciudad más poblada de Polonia, celebra un gran festival al aire libre (y gratuito) en la Plaza del Mercado para celebrar el Sylwester (Fin de Año) en el que habrá música en directo y un increíble espectáculo de luces y fuegos artificiales a medianoche. Para los que buscan un fin de año soleado y con buen tiempo, Waynabox recomienda visitar la capital de Malta. El mejor plan es acercarse a la plaza St. George o a la ribera marítima para ver el espectáculo de pirotecnia y continuar la fiesta después en los pequeños conciertos al aire libre que se organizan en la capital.

Viena organiza una de las mayores fiestas al aire libre, la Silvesterpfad, con varios escenarios con actuaciones en directo repartidos por el centro de la ciudad. Ya desde la tarde del día 31 de diciembre, la música y el baile se convertirán en los protagonistas de la capital austríaca y, a medianoche, después de que la catedral de San Esteban toque las doce campanadas, empezarán los fuegos artificiales para indicar la llegada de 2026.

Por último, Waynabox sugiere un destino más exótico, Estambul (Turquía), a caballo entre Europa y Asia. En esta ciudad, se recomienda hacer un crucero para admirar el show de fuegos artificiales sobre el estrecho del Bósforo, si se prefieren evitar las aglomeraciones, o bien acudir a la plaza Taksim, para celebrar la entrada a 2025 en una fiesta más multitudinaria al aire libre.