Supervivencia navideña

Diciembre no es para débiles. Queridos nuestros, olviden los cien metros lisos y prepárense para la verdadera prueba de resistencia del año, la vorágine prenavideña. Aquí corremos de lado a lado, esquivando bandejas de canapés, jefes con tendencias a abrazos etílicos y, lo más peligroso, la obligación de parecer frescos e impecables en cada compromiso social.

Esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia pura y camuflaje estratégico. El equipamiento esencial ya no son unas zapatillas de running, sino un maletero de coche transformado en vestidor. Sí, hablamos de esa proeza logística de tener, en apenas dos metros cúbicos, más looks que en la alfombra roja de los Óscar. Un blazer para la reunión seria, un vestido de lentejuelas para el cóctel de las siete, un jersey de reno para el mercadillo solidario y unos vaqueros limpios por si acaso.

El itinerario de esta maratón del caos es de infarto absoluto. Un non-stop que comienza a primera hora trabajando (qué le vamos a hacer, alguien ha de pagar las pensiones), continúa con la comida de empresa donde la promesa de "solo un vinito" se convierte rápidamente en la revelación de secretos inconfesables. Continuamos con el cambio de vestuario número uno en el maletero, justo antes del cóctel de antiguos alumnos que te recuerda que continúas soltero (y las miles de razones por las cuales lo estás). De este modo, pocas parejas sobreviven a las navidades.

La cena con proveedores exige hablar de negocios mientras esquivas copas, evitando derramar algo sobre tu look, seguida del cambio número dos (de elegancia sobria a brilli brilli). Luego viene el fiestón del jefe, donde la dignidad se pone en pausa hasta enero. Ya nos vemos el año próximo.

Así que brinden por los héroes y heroínas que sobreviven a base de buen café, paracetamol y la magia oscura de sus maleteros. Mientras ustedes desean que las medias no se rompan y sueñan con encontrar aparcamiento cerca del siguiente sarao, nosotros les traemos como cada semana la crónica social de los eventos y salseos de la isla.

Navidad en el paraíso

Como cada año, el GPRO Valparaíso ha marcado el inicio oficial de la Navidad con el esperado cóctel festivo del alojamiento turístico situado en la Bonanova. "Hay fechas señaladas en el calendario y esta es una de ellas", afirmó Toni Ferrer, director del establecimiento, dando la bienvenida a más de 200 invitados entre amigos, clientes y proveedores.

Tommy Ferragut y su equipo volcaron energía y dedicación en engalanar cada rincón del hotel con una inspiración en la auténtica decoración mallorquina, fusionada magistralmente con un toque renovado y actualizado. Cientos de neules adornaban la recepción, preludio de la joya de la corona, la sala Mallorca, donde los asistentes degustaron los exquisitos canapés diseñados por Carlos Botella. La ensaimada rellena de porcella se convirtió en la auténtica estrella de la velada, simplemente deliciosa.

La verdadera magia de este encuentro reside en la excelente sintonía del equipo del lujoso hotel, que prepara cada detalle con cariño y alegría contagiosa. Pocas veces se aprecia tanto cuidado y dedicación hacia los asistentes, creando esa atmósfera cálida y sofisticada que caracteriza al GPRO Valparaíso. Una velada que sin duda deja a todos deseando repetir el próximo año.

Pasión por el textil

Con una entrañable fiesta en el hotel GPRO Valparaíso, la empresa Don Telas sopló las velas de su 40 aniversario rodeada de amigos, familia y colaboradores que han sido testigos de una historia de éxito y reinvención constante.

Fundada en 1985 por Miquel Ballester y Magdalena Salvà, esta tradicional empresa mallorquina ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. De distribuir tejidos al por mayor para tapiceros a convertirse en estandarte del interiorismo, su evolución ha ido in crescendo bajo la dirección de Rafael Ballester, el hijo de los fundadores.

Hoy Don Telas moldea, instala y vende tejidos acabados, trabajando con interioristas, hoteles boutique y particulares gracias a su alianza con Utòpic Design KA Internacional. De seis empleados iniciales han pasado a más de treinta profesionales que mantienen viva una tradición textil familiar iniciada en 1957.

"El futuro pasa por la especialización", asegura Rafael Ballester, quien atribuye la longevidad de la empresa a su visión anticipadora. Cuatro décadas donde la premisa "renovarse o morir" ha sido su mejor aliada. ¡Por muchos años más!

Hablar de futuro

Es Baluard se convirtió en el escenario perfecto para debatir sobre el turismo regenerativo como ventaja competitiva del Mediterráneo. Forbes Illes Balears Tourism Summit congregó a empresarios, políticos y expertos que coincidieron en una idea: Balears puede liderar la transformación turística europea. La presidenta del Govern, Marga Prohens, dejó claro que el archipiélago no solo es cuna de las principales empresas turísticas del continente, sino también exportador de innovación aplicada al sector. Y lo hizo con orgullo, recordando que el Pacto por la Sostenibilidad será defendido próximamente en Bruselas.

Entre los ponentes, desde Grupo Ávoris hasta Cap Vermell Group pasando por representantes institucionales, todos remarcaron lo mismo: sostenibilidad económica, social y ambiental van de la mano. No se trata solo de preservar el entorno, sino de mejorar la calidad de vida de los residentes.

El mensaje quedó claro. Eliminar la turismofobia pasa por gestionar bien el éxito y apostar por la innovación. Porque Balears ya es ejemplo destacado, ahora toca consolidarlo.

La protectora

Un año de vida merece una buena fiesta y Ana Trujillo lo sabía perfectamente. Su espacio multidisciplinar, La Protectora & Co, reunió a amigos y admiradores en un encuentro que tuvo de todo. Música a cargo de DJ Cam, los sabores de Xolótl y ese calor humano que solo aparece cuando la gente se junta con el corazón contento.

La noche también trajo novedades. Ana ya no está sola en esta aventura. Comparte camino con Mica Middelman, joyera de talento innegable que crea piezas únicas capaces de emocionar. Porque está claro que se viaja mejor acompañado, y quizás también más rápido.

El espacio se llenó de conversaciones, brindis y buenos deseos para que este proyecto siga creciendo. Amigos de ambas fueron llegando para celebrar este primer aniversario y desear muchos más. Que vengan otros 365 días de creatividad, encuentros y ese espíritu especial que hace de La Protectora un lugar con alma propia.

Medio siglo de monarquía

El centro cultural La Misericòrdia acogió una velada especial donde más de un centenar de seguidores, socios y simpatizantes monárquicos se dieron cita para conmemorar el 50 aniversario de la Monarquía Parlamentaria en España.

La Hermandad Nacional Monárquica de España, en colaboración con Sociedad Civil Balear, organizó este encuentro que tuvo como protagonista a Sonia Saavedra de Santiago, escritora y licenciada en Derecho, quien ofreció un apasionante recorrido por la historia y los linajes de la monarquía española.

Con rigor y de forma amena, Saavedra documentó el camino desde la instauración de la monarquía hasta nuestros días, deteniéndose especialmente en el periodo que va desde la subida al trono de Juan Carlos I hasta el reinado actual de Felipe VI. Todo un viaje histórico magistralmente explicado por esta reconocida experta. El acto, moderado por el presidente de la HNME, José Fernández, concluyó con un emotivo brindis que selló una tarde de historia y convivencia.