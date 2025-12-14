La borrasca Emilia deja lluvias torrenciales en Almería y Valencia, que suspende clases en 32 centros

La borrasca Emilia ha dejado este domingo lluvias muy intensas, en algunos puntos torrenciales, a su paso por las provincias de Almería y Valencia, donde se ha activado el nivel 'rojo' (peligro extraordinario) y se han suspendido las clases en una treintena de centros.

Las fuertes rachas de viento y el oleaje han hecho extremar las precauciones ante la previsión de acumulaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado durante el actual episodio, que se prolongará este lunes, y se extenderá hasta Cataluña.

Este domingo en Valencia se han registrado acumulaciones de agua de hasta 146,4 litros por metro cuadrado en el municipio de la Font d'En Carròs, en la comarca de la Safor, donde también se han recogido 90,3 l/m2 en Potries.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido el aviso rojo en la provincia de Valencia hasta las 6 horas del lunes por la precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en un hora y 180 en doce horas, con totales entre domingo y lunes que podrían superar los 250 litros, y tormentas con probabilidad de mangas marinas y pequeños tornados.

Las previsiones han llevado a la Comunidat Valenciana a suspender las clases de este lunes, por aviso naranja por lluvias en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo.

La Universitat de València también ha anulado las clases presenciales en todos sus campus e instalaciones hasta las 15 horas del lunes.

Las lluvias han llevado este domingo a la suspensión de enlaces marítimos entre los puertos de Algeciras (Cádiz) y Ceuta, que se han reanudado cuando el temporal ha amainado, y Renfe ha ofrecido cambios, devoluciones o anulaciones gratuitas para los viajeros afectados.

Evitar desplazamientos innecesarios

La Aemet ha incidido a través de sus cauces oficiales del peligro extraordinario que entrañan las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Valencia, Almería y otras zonas del sueste peninsular, ha alertado ante posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces y ha instado a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido también a la población máxima precaución, que siga las recomendaciones y la información de canales oficiales y evite desplazamientos y acercarse a zonas inundables.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, contactó este sábado con los presidentes de Valencia y Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución de la situación y ponerse a su disposición de cara a posibles necesidades.

En Melilla, la Guardia Civil ha localizado el cadáver de un hombre que había sido arrastrado por el temporal, aunque el avanzado estado de descomposición del cuerpo apunta que su muerte se produjo hace tiempo y no está relacionada con el actual episodio.

El temporal amaina en Canarias tras azotar con fuerza a las islas

Además de los avisos 'rojos' por las fuertes lluvias que se han activado en Valencia y Almería, la Aemet ha activado avisos de nivel 'naranja' (peligro importante) y 'amarillo' (peligro bajo) en las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía y en Murcia, debido también a la intensidad de las precipitaciones.

En la Región de Murcia, las fuertes lluvias de la tarde de este domingo han provocado el corte de tres kilómetros de la RM-23, en Alhama de Murcia y dificultades de circulación en otras dos carreteras regionales.

La acumulación de agua y los desprendimientos a causa de las lluvias han condicionado la circulación esta tarde también en varias carreteras del norte de la provincia de Almería.

En Canarias, donde este sábado se notaron los efectos de la borrasca de alto impacto Emilia, el temporal ha amainado, y a primera hora de la tarde se ha desactivado el aviso 'amarillo' que había por las lluvias, el fuerte viento y al oleaje.

Suenan los Es-Alert en los móviles

En Valencia se han reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias (ACB) responsables de las agencias y organismos implicados en el episodio de lluvias y tormentas con la participación de, entre otros, el conseller valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé.

Las autoridades han insistido en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y de adelantar el regreso de segundas residencias ante una previsible complicación del episodio durante la tarde del domingo.

La delegada del Gobierno ha recordado además que este sábado se envió un Es-Alert a los teléfonos móviles para que la población "pudiera tener la información con el tiempo suficiente para poder programar y organizar sus vueltas", una alerta que se extendió también a las comarcas almerienses más afectadas por el temporal.

La ACB, tras una petición de la alcaldía de Valencia, ha decidido suspender el partido de baloncesto entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, previsto para las 18:00 de hoy, que se suma a la suspensión del encuentro de la liga femenina de baloncesto que iban a disputar en la capital el Valencia y el Zaragoza; y se ha suspendido también el Levante-Villareal de la primera división de fútbol que se iba a disputar hoy en el Ciutat de València.

La Unión Deportiva de Las Palmas había pedido también que se aplazase el partido que debía disputar este domingo en Ceuta contra el equipo de la ciudad pero el juez único de competiciones profesionales de la RFEF ha desestimado la petición al considerar que no había una causa de fuerza mayor que impidiese jugar el partido.

Las previsiones meteorológicas de la Aemet apuntan que las precipitaciones continuarán este lunes siendo muy fuertes y se extenderán por todo el litoral mediterráneo, desde Almería hasta Girona, aunque las más importante volverán a producirse en la Comunitat Valenciana.